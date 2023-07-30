3 çocuk annesi kadın pencere silerken 8.kattan düştü

Karaman’da pencere silerken 8.kattan toprak zemine düşen 3 çocuk annesi talihsiz kadın hayatını kaybetti.

KAYNAK: İHA
3 çocuk annesi kadın pencere silerken 8.kattan düştü

Olay, öğle saatlerinde Başakşehir Mahallesi'ndeki toplu konutlarda yaşandı. Edinilen bilgiye göre, 8. kattaki evinin camını silmek için pencereye çıkan 3 çocuk annesi Münevver Bilir, biranda dengesini kaybederek metrelerce yüksekten beton zemine düştü.

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Münevver Bilir’in düştüğünü gören evdeki çocukları durumu sağlık ve polis ekiplerine bildirdi. Adrese gelen sağlık ekibi, Münevver Bilir'in olay yerinde yaşamını yitirdiğini belirledi.

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Cumhuriyet savcısı ve polisin olay yerinde yaptığı incelemenin ardından kadının cenazesi Karaman Eğitim ve Araştırma Hastanesi morguna kaldırıldı.

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Binaya ait çocuk parkında oyun oynayan çocuklar ise, kadının pencere silerken biranda elindeki bezle birlikte yere düştüğünü söylediler.

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