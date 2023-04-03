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  • 3 çocuk annesi kadın sokak ortasında kayın biraderine mermi yağdırdı! "Namusumu temizledim" dedi

3 çocuk annesi kadın sokak ortasında kayın biraderine mermi yağdırdı! "Namusumu temizledim" dedi

Şanlıurfa'da, 3 çocuk annesi Hülya B. (33), kendisini cinsel içerikli videolarını yaymakla tehdit ettiğini öne sürdüğü ilişki yaşadığı kayınbiraderi Ferdi B.'yi (41) sokak ortasında tabancayla öldürdü. Cinayetin ardından elinde tabancayla bekleyen Hülya B., "Namusumu temizledim" diyerek polise teslim oldu.

Haber Giriş: 3 Nisan 2023 Pazartesi - 18:50
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3 çocuk annesi kadın sokak ortasında kayın biraderine mermi yağdırdı! "Namusumu temizledim" dedi

3 çocuk annesi kadın sokak ortasında kayın biraderine mermi yağdırdı! ''Namusumu temizledim'' dedi
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Olay, öğle saatlerinde, Paşabağı Mahallesi'nde meydana geldi. İddiaya göre, evli, 3 çocuk annesi Hülya B., eşinin kardeşi Ferdi B. ile ilişki yaşadı. Ferdi B., yengesiyle yakınlaşmalarını kamerayla kayıt altına aldı. Olayın ortaya çıkmasının ardından Hülya B., eşi ve çocuklarıyla, 3 ay önce, Diyarbakır'a yerleşti. Ferdi B., şehir değiştiren yengesini birlikte olmaya zorladı ve elindeki görüntülerle, sosyal medyada yaymakla tehdit etmeye başladı.


DİYARBAKIR'DAN GELDİ

Tehditler üzerine Hülya B., Diyarbakır'dan Şanlıurfa'ya gelip kayınbiraderiyle buluştu. Hülya B., buluşma noktasına gelen kayınbiraderine, yanındaki tabancayla peş peşe ateş etti. Vücuduna isabet eden kurşunlarla yere yığılan Ferdi B., olay yerinde hayatını kaybetti. Mahallede tedirginliğe neden olan olay sırasında, kayınbiraderinin başında bekleyip, çevredekilerden polisi aramalarını isteyen Hülya B., "Beni yuvamdan, kocamdan etti. Ben daha niye yaşıyorum? Namusumu temizledim" diye bağırdı.

Hülya B., daha sonra, ihbarla olay yerine sevk edilen polis ekiplerine, elindeki tabancayı bırakıp teslim oldu. Sağlıkçıların kontrolünde öldüğü belirlenen Ferdi B.'nin cansız bedeni, otopsi için adli tıp kurumu morguna götürüldü. Gözaltına alınan Hülya B.'nin emniyetteki işlemleri sürüyor. (DHA)

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