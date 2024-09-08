3 çocuk annesi kadını sevgilisi öldürdü

Sakarya’nın Adapazarı ilçesinde güzellik salonu işleten Sehle Gündüz’ün iş yerinden silah sesleri geldi. Sesi duyanlar polise haber verdi. Olay yerine gelen polis ekipleri Sehle Gündüz’ü ağır yaralı olarak buldu. Sağlık ekiplerinin ilk müdahalesi sonrası hastaneye kaldırılan Gündüz yoğun bakıma kaldırılarak entübe edildi. 3 çocuk annesi kadın yapılan tüm müdahalelere rağmen dün gece hayatını kaybetti.

Öte yandan Sehle Gündüz’ün katil zanlısı Serdar Sert emniyetteki işlemlerinin ardından sevk edildiği adliyede çıkarıldığı nöbetçi mahkeme tarafından tutuklandı.