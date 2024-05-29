3 çocuk babası husumetlisi tarafından öldürüldü

Dün akşam saat 21.00 sıralarında Aşık Veysel Mahallesi 5733/2 Sokak'ta meydana gelen olay ile ilgili elde edilen bilgilere göre, sokakta yürümekte olan 43 yaşındaki üç çocuk babası Hayrullah Baş, yürüdüğü sırada husumetlisi Ö.S. ile karşılaştı.

Ö.S., tabancasını çıkarıp husumetlisi Hayrullah Baş'ı silahla vurdu. Vücuduna gelen mermilerle ağır yaralanan Baş, kanlar içinde yere yığıldı. Hayrullah Baş'ı vuran Ö.S. ise olay yerinden kaçtı. Durumun ihbar edilmesi üzerine olay yerine intikal eden sağlık ekipleri tarafından gerçekleştirilen kontrolde ağır yaralandığı tespit edilen Baş, ambulansla Bozyaka Eğitim ve Araştırma Hastanesine götürüldü.

Hayrullah Baş hastanede yapılan tüm müdahalelere rağmen yaşamını yitirdi. Baş'ın cenazesi otopsisinin yapılması için İzmir Adli Tıp Kurumuna gönderildi.

Olayla ilgili yürütülen soruşturma çerçevesinde, Hayrullah Baş'ı öldüren Ö.S.'yi yakalamak için Asayiş Şube Müdürlüğü Cinayet Büro Amirliği ekipleri tarafından çalışma başlatıldı.