Kahve fiyatlarında rekor artış

Uluslararası kahve fiyatları, Aralık 2024 itibarıyla tüm zamanların en yüksek seviyesine ulaştı. Arabica kahve çekirdeklerinin fiyatı pound başına 3,44 dolara yükseldi ve bu yıl %80’den fazla arttı. Robusta çekirdekleri de benzer şekilde yüksek seviyelerde işlem görüyor. Uzmanlara göre, artışın temel nedeni Brezilya ve Vietnam’da görülen aşırı kuraklık ve yağışlar.

Türk kahve tutkunlarının vazgeçilmezi Türk kahvesi ve filtre kahve gibi ürünlerin fiyatlarında da artış yaşanabilir. Uzmanlar, 2025’in ilk çeyreğinde büyük markaların süpermarketlerdeki fiyatlara zam yapacağını öngörüyor. Kahve devleri Nestlé ve Lavazza, artan maliyetlere artık dayanamadıklarını ve fiyat ayarlamalarının zorunlu hale geldiğini açıkladı.

Kahve ihracatı rekor kırdı

İKLİM KOŞULLARI ÜRETİMİ VURDU

Brezilya, son 70 yılın en kurak dönemini yaşarken, Ekim ayında meydana gelen şiddetli yağışlar kahve çiçeklenmesini olumsuz etkiledi. Vietnam’da ise benzer şekilde kuraklık ve yoğun yağışlar, Robusta çekirdeklerinin üretimini düşürdü. Bu durum, kahve stoklarının azaldığı bir dönemde talebin artmasıyla birleşince fiyatların yükselmesine yol açtı.

TÜRK TÜKETİCİLER İÇİN NE ANLAMA GELİYOR?

Kahve, dünyada petrolden sonra en çok ticareti yapılan emtia olarak biliniyor. Çin gibi ülkelerde tüketim son 10 yılda ikiye katlanırken, Türkiye’de de kahve kültürü giderek yaygınlaşıyor. Ancak, bu artışların Türk pazarında hem tüketiciler hem de işletmeler üzerinde baskı yaratması bekleniyor. Uzmanlar, özellikle kahve zincirlerinde fiyatların artabileceği konusunda uyarıyor.

Kahve fiyatlarının bir süre daha yüksek seviyelerde kalması beklenirken, Türk tüketiciler alternatif çözümler arayabilir. Yerel kahve üretiminin teşvik edilmesi, uzun vadede fiyat baskısını hafifletebilir.

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