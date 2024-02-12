3 çocuk eski polis memurunu bıçakladı

Kemalpaşa Mahallesi Ömer Halisdemir Caddesi üzerinde faaliyet gösteren bir markette saat 19.00 sıralarında meydana gelen olayda, edinilen bilgilere göre eski bir polis memuru olan market sahibi Emrah Özbudak (30), 5 saat önce sokakta yüksek sesle konuşan 3 genci sessiz olmaları konusunda uyardı.

Öfkelenen T.Y. (14), ağabeyi Y.Y. (15) ve arkadaşı O.B.A. (16) marketi basıp işletme sahibine sopa ve bıçakla saldırırken, kavga esnasında gençlerden T.Y., elindeki bıçakla Emrah Özbudak'ı karnından 3 kez yaraladı.

İhbar üzerine olay yerine çok sayıda polis ve ambulans sevk edilirken, saldırganlar, polis ekipleri tarafından kıskıvrak yakalandı. Yaralı, sağlık ekipleri tarafından olay yerinde yapılan ilk müdahalenin ardından, ambulansla İnegöl Devlet Hastanesine kaldırıldı. Eski polis memurunun durumunun ciddiyetini koruduğu öğrenilirken, şüphelilerin emniyetteki işlemlerinin sürdüğü öğrenildi.