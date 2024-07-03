3 çocuk yüzme havuzundan zehirlendi

Olay, merkeze bağlı İslampaşa Mahallesi'nde bulunan olimpik yüzme havuzunda gerçekleşti. Aktarılan bilgilere göre çocukların havuzda yüzdüğü sıralarda havalandırmanın arıza yapması nedeniyle 7 yaşındaki D.D. 8 yaşındaki N.D.B. ve 7 yaşındaki E.S.D. adlı 3 çocuk fenalaşarak baygınlık geçirdi.
Havuza hemen 112 acil sağlık ekipleri çağırıldı. Çocuklar olay yerine gelen sağlık ekiplerinin ilk müdahalesi sonrasında Rize Devlet Hastanesi’ne kaldırıldı.
Klordan zehirlendikleri sanılarak tedavi altına alınan çocukların sağlık durumlarının iyi olduğu belirtilirken ilgili geniş çapta inceleme başlatıldı.