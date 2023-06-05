3 dil bilen eski bakanın oğlu bakkal dükkânı açtı. Ekonomi okudu işsiz kaldı

Tansu Çiller’in Başbakanlığı döneminde Çevre Bakanlığı yapan Hamdi Üçpınlarlar’ın oğlu iş bulamadığı için bakkal dükkanı açtı. Üniversiteyi Bulgaristan’da okuyan Menderes Üçpınarlar üç dil biliyordu. Üçpınarlar’ın daha önce de sosyete pazarında kıyafet sattığı öğrenildi.

Eski Bakan Hamdi Üçpınarlar Süleyman Demirel’in kurduğu Doğru Yol Partisi’nin kurucuları arasında yer almıştı.

Eski Bakan Üçpınarlar’ın oğlunun iş bulamadığı için bakkal dükkanı açması sosyal medyada gündem oldu. Yapılan paylaşımlarda Eski Bakan Üçpınarlar’ın oğlu için torpil istemediğine vurgu yapıldı.