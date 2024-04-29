Tetikçiyi taşıyan motokuryenin telefonundan ‘Görev tamam’ pozu çıktı. Sinan Ateş cinayetiyle ilgili yeni belge ortaya çıktı

Kaynak: T23
Tetikçiyi taşıyan motokuryenin telefonundan ‘Görev tamam’ pozu çıktı. Sinan Ateş cinayetiyle ilgili yeni belge ortaya çıktı
Sinan Ateş cinayetiyle ilgili yeni belge ortaya çıktı. Suikastin tetikçisini taşıyan motokurye Vedat Balkaya’nın cep telefonundan ‘Görev tamam’ pozu çıktı.

Ülkü Ocakları eski Genel Başkanı Sinan Ateş Ankara’da uğradığı silahlı saldırıda hayatını kaybetti. Yaklaşık 2 yıl süren soruşturma sonrası tamamlanan iddianame mahkemeye ulaştı. Başsavcılığın hazırladığı iddianamede 22 kişiye ‘Tasarlayarak adam öldürme’ suçu yöneltildi. İddianame, Ankara 32. Ağır Ceza Mahkemesi’ne ulaştı.

TETİKÇİYİ TAŞIYAN KURYENİN POZU ORTAYA ÇIKTI

Cinayetin tetikçisi Eray Özyağcı’yı motosikletle taşıyan Vedat Balkaya’nın ‘görev tamam’ pozu ortaya çıktı.

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T24’ten Asuman Aranca’nın haberine göre, cinayet sonrası yakalanan Balkaya’nın üzerinden çıkan telefondan Balkaya’nın çektiği ‘Görev tamam’ pozu çıktı.

Elde edilen delilde Balkaya, suikastın ardından bir yerde mola veriyor ve girdiği tuvalette ayna karşısında “görev tamam” pozu çekiyor.

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Ayrıca Balkaya’nın motorunu yoldayken de durdurarak fotoğraf çekildiği anlaşılıyor.

Motokurye Balkaya'nın fotoğrafları kimlerle paylaştığı henüz bilinmiyor.

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NE OLMUŞTU?

Sinan Ateş, arkadaşı Selman Bozkurt ile Çankaya ilçesi Çukurambar semtindeki Kızılırmak Mahallesi'nde bir binadan çıktıkları sırada silahlı saldırıya uğradı. Saldırı sonucunda, Sinan Ateş başından ve bacaklarından ağır yaralandı, Bozkurt ise omzundan yara aldı. Ateş kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti.

Cinayetin tetikçisi Eray Özyağcı, kendisini aynı zamanda olay yerine de getiren motokurye Vedat Balkaya tarafından Gölbaşı-Haymana yolu üzerinde yer alan atıl durumdaki bir benzin istasyona bırakıldı.

Ülkü Ocakları yöneticisi Tolgahan Demirbaş, buradan Özyağcı’yı alırken, motokurye Balkaya ise İstanbul’a doğru yola çıktı.

Özyağcı, yaklaşık 1 buçuk aylık süre boyunca kayıplara karıştı. Balkaya ise aynı günün akşamında Kocaeli’de yakalandı.

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