3 doğal antibiyotik ortaya çıktı

Doğada antibiyotiklerin sırrı saklı olduğu biliniyor. Diğer yandan En doğal 3 antibiyotiğin ve

faydalarının ortaya çıkması dikkatlerden kaçmadı.

İşte en doğal 3 antibiyotik ve faydaları…

GREYFURT ÇEKİRDEKLERİ

Her yaş için uygun ve ucuz bir antibiyotiktir. Bu çekirdeklerin özütünü aktarlardan alabilirsiniz ya da meyveyi yiyip çekirdekleri kurutarak havanda dövebilirsiniz. Greyfurt, bakteri, mantar, parazit ve virüs gibi mikropları yok etme yeteneğine sahiptir.

MERCANKÖŞK

Mercanköşk yağı, bu aromatik bitkinin yapraklarından elde edilen ve güçlü antibakteriyel etkiye sahip bir maddedir. Eczanelerdeki antibiyotiklerden daha etkili bir şekilde enfeksiyonlarla mücadele eder. Mercanköşk yağı, pnomökok, stafilokok, streptokok ve enterokok gibi hastalık yapıcı bakterileri öldürür. Bu bakterilerden bazıları kimyasal antibiyotiklere dirençlidir, ancak mercanköşk yağı 25 farklı bakteri türüne karşı etkilidir. Mercanköşk yağı, bağırsak enfeksiyonları, tifo, idrar yolu enfeksiyonu, ülser, kolera, cilt iltihabı gibi hastalıklara karşı da iyileştiricidir. Soğuk algınlığı, kabakulak ve kızamık gibi hastalıklardan korunmaya da yardımcı olur. Bıçak veya hayvan ısırığı gibi yaraların iltihaplanmasını önler. Arı, yılan ve örümcek zehirlerini etkisiz hale getirir.

ZEYTİN YAPRAĞI

Zeytin yaprağı özütü, bu bitkinin işlendiği zaman ortaya çıkan “harika bir madde”dir. Antioksidan, iltihap giderici ve ağrı dindirici özelliklere sahiptir. Zeytinleri hastalık yapıcı mikroorganizmalara karşı koruyan antimikrobiyal etkisi vardır. Ayrıca yaşlanma belirtileri gibi serbest radikallerin olumsuz etkilerini önler.