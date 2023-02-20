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3 evi alevler sardı 

Ankara’nın Kızılcahamam ilçesine bağlı Şahinler köyünde 2 ahşap yangında kullanılmaz hale gelirken, 3 katlı betonarme ev ise kısmen yandı.

Haber Giriş: 20 Şubat 2023 Pazartesi - 07:06
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3 evi alevler sardı 

3 evi alevler sardı 
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İHA'nın haberine göre, Şahinler köyünde bir evde henüz bilinmeyen sebeple yangın çıktı. Rüzgarın da etkisiyle yangın diğer evlere sıçradı. Yangının fark eden köylüler hemen kendini dışarıya attı. 

Yangına köylüler kendi imkanlarıyla müdahale etti. Daha sonra itfaiye ekiplerine haber verildi. Olay yerine gelen ekipler büyüyen yangını söndürmek için büyük çaba harcadı. 

Uzun süren çalışmalar sonucu yangın itfaiye ekiplerinin, köylülerin de yardımıyla kontrol altına alındı.

Yangında 2 ahşap ev tamamen yanarak kullanılmaz hale geldi ve 3 katlı beton arma ev yangından etkilendi.

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