Türkiye'ye vize kapıları kapandı. 3 Avrupa ülkesi için başvuru yapılamıyor

Kaynak: Haber Merkezi
Türkiye'ye vize kapıları kapandı. 3 Avrupa ülkesi için başvuru yapılamıyor
Son yıllarda Türk vatandaşların Schengen vizesi başvuru sayılarında yoğun artış görülürken, ret oranları da tarihin en yüksek seviyelerini gördü. 3 Avrupa ülkesi, başvurulardaki yoğunluğu gerekçe göstererek Türkiye'ye vize başvurularını Mayıs sonuna kadar kapattı.

Türkiye'nin Avrupa Birliği ülkeleri ile olan siyasi ilişkilerindeki gerilimlerin son zamanlarda artması ve son yıllarda Türkiye Cumhuriyeti vatandaşlıklarının para karşılığında satılması, Schengen vizesi başvurularına büyük darbe vurmuş durumda.

VİZE RET ORANI YÜZDE 20'YE YAKLAŞTI

Türkiye, Yüzde 20'ye ulaşan Schengen vizesi ret oranı ile Avrupa'dan tarih boyunca en fazla ret yediği başvuru sürecini geçirdi. Fakat yaşanan ret olaylarına rağmen AB ülkelerine yönelik talep kesilmiş değil.

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YERLİ TURİSTLER DE TEPKİLİ

Türkiye'de etkisini gösteren yüksek enflasyon ve ekonomik kriz ortamı sebebiyle, restoran ve kafeler başta olmak üzere tatil köyleri, pansiyon ve otellerin içerisinde bulunduğu birçok işletme mal ve hizmet bedellerinde rekor seviyelerde artışa giderken, yerli turistler ise yaşanan bu olaya tepki göstererek Avrupa ülkelerini tercih ediyor.

Yaşanan kur artışına rağmen Avrupa ülkelerindeki mevcut fiyatların Türkiye'ye göre uygun olduğunu ifade eden vatandaşlar, Schengen vizesine başvurusunda bulunurken kötü haber 3 Avrupa ülkesinden geldi.

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HAZİRAN AYINA KADAR BAŞVURU YOK

İspanya, İtalya ve Almanya, yoğun vize başvuru taleplerini neden göstererek Mayıs ayının sonuna kadar Türkiye için randevularını kapattı. Avrupa'ya gitmek isteyen vatandaşlar, daha uygun randevu tarihi veren ülkelerin listesini araştırmaya başlarken, Türkiye Cumhuriyeti vatandaşlarına yönelik kısa süreli vize uygulaması da yeni başvuran vatandaşların yığılmasına sebebiyet veriyor.

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