Türkiye'den akın akın göç alan ülke. Valizini toplayan gidiyor ve 1 ayda oturum alıyorlar...

Son zamanlarda Türkiye'ye yatırım yapmak istemeyen birçok kişi, alternatif arayışlara yönelerek yurt dışına göç etmeye başladı. Bu durum, Kuzey Makedonya'nın göç alan ülkeler arasında önemli bir konuma gelmesine sebep oldu. Türkiye'den Kuzey Makedonya'ya olan göçler hızla artarken birçok iş insanının özellikle başkent Üsküp'e yerleştiği öğrenildi.



KUZEY MAKEDONYA NEDEN TERCİH EDİLİYOR?

Türkiye Cumhuriyeti vatandaşlarının Kuzey Makedonya'ya yerleşme sebepleri arasında ekonomik fırsatlar, iş imkanları ve şirket kurma olanakları bulunmaktadır. Özellikle Üsküp'e şirket kurarak yerleşen Türk vatandaşlarının sayısında belirgin bir artış gözlemlenmektedir.

KUZEY MAKEDONYA HAKKINDA BİLGİLER

Kuzey Makedonya, resmî adıyla Kuzey Makedonya Cumhuriyeti, Balkanlar'da denize kıyısı olmayan bir ülkedir. 1991'de Yugoslavya'dan ayrılarak bağımsız olmuştur. Kuzeyde Sırbistan ve Kosova, batıda Arnavutluk, güneyde Yunanistan, doğuda Bulgaristan ile komşudur. Makedonya'nın kuzeyden üçte birlik bölümünü kaplamaktadır.

Başkenti: Üsküp

Para birimi: Makedonya Dinarı

Resmi dilleri: Makedonca, Arnavutça ve tanınan diller arasında Türkçe yer almaktadır. Ülkede 100 binin üzerinde Türk yaşadığı tahmin edilmektedir.

1 AYDA OTURUM İZNİ ALINABİLİYOR

Üsküp Haber'den Sadık Şimşek'in aktardığı bilgilere göre; Türk iş insanlarının Kuzey Makedonya'yı tercih etmelerindeki en büyük neden ülkeye 1 ayda yerleşme imkanının bulunması. Şirket kuranlar 1 ay gibi sürede oturum izni alabiliyorlar. Avrupa birliği yolunda hızla ilerleyen Kuzey Makedonya'da 1000'in üzerinde Türk şirketi olduğu biliniyor.