3 gol yetmedi bir de üstüne Türk döneri yediler. Alman Milli takımı alay konusu oldu

Berlin'de A Milli Takımın Almanya'yı 3-2 yendiği maç sonrası Alman Milli Takımı oyuncularının soluğu Türk dönercisinde aldığı ortaya çıktı.

KAYNAK: Haber Merkezi
3 gol yetmedi bir de üstüne Türk döneri yediler. Alman Milli takımı alay konusu oldu

Alman gazetesi Bild haberi alaycı bir tavırla okurlarına sundu.

İşte Bild'in haberi:

Berlin'de Türkiye'ye karşı alınan 3-2'lik yenilginin ardından akşamdan kalmalığa ne iyi gelir? Elbette Schöneberg'de leziz bir kebap.

Yenilginin ertesi günü, Olimpiyat Stadı'nda bir deplasman maçı atmosferinde, DFB takımı kendilerine bir Berlin klasiği ikram etti: Köri sosisi ya da domuz budu değil! Kebap.

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Alman ekibi akşam saat 20.00 sıralarında takım otobüsüyle Schöneberg'de bulunan Hisar kebapa geldi. Oyuncular, şaşkın taraftarlarla kısa bir süre fotoğraf çektirdikten sonra güvenlik eşliğinde restorana girerek gözden kayboldu.

DÖERCİ KONUŞ. O ANLARI ANLATTI:

Hisar'ın sahibi Arif Keleş ise o anları BİLD'e anlattı:

Çocukların buraya ilk gelişi değildi. Hepsi harika adamlar ve hepsi çok arkadaş canlısı.

Berlin-Neukölln'de büyüyen Real Madrid defans oyuncusu Antonio Rüdiger (30)

Antonio, gençliğinde Hertha 03 Zehlendorf'ta oynamaya devam ederken buraya geldi. Antrenmanlardan sonra sık sık gelip kebap yerdi.

Herkes sarımsak soslu klasik kebabı sipariş etmedi. Bazılarının ekstra istekleri vardı:

Antonio Rüdiger: Ekmek içinde döner kebabı, biraz kırmızı lahana, biraz göbek marul ve bir sürü ot sosuyla, sarımsak sossuz!

Leroy Sane: Bol miktarda buzdağı marullu, otlu ve sarımsak soslu döner kebabı.

Thomas Müller: Döner kebabı biraz acı sosla tamamlanıyor, sarımsak sosu yok.

İlkay Gündoğan: Domatesli, salatalıklı, acı soslu soğanlı, otlu soslu, sarımsak sossuz döner kebabı.

Bu arada teknik heyet kebapları önceden sipariş edip otele teslim ettirdi. Hisar’da döner fiyatı, 6,50 euro. Yaklaşık 200 TL.

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