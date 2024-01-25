3 gün sonra İstanbul'a gelecek! Aman dikkat şimdiden tedbirinizi alın

Kaynak: İHA
3 gün sonra İstanbul'a gelecek! Aman dikkat şimdiden tedbirinizi alın
Meteoroloji Genel Müdürlüğü Türkiye'nin kuzeyindeki 7 il için sarı uyarı yaparken, hafta sonunda İstanbul için karla karışık yağmur beklendiğini bildirdi.

Meteoroloji'nin verilerine göre, beklenen kar yağışı İstanbul'a yakın kentlere ulaştı. Hafta sonu, İstanbul dahil birçok ilde karla karışık yağmur ve yoğun kar yağışı bekleniyor.

Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nden (MGM) son tahminlerine göre, akşam saatlerinden itibaren Bolu çevreleri, Zonguldak, Bartın, Karabük, Düzce ve Kastamonu'nun kuzeyinin yüksek kesimleri ile Sakarya'nın güney ve doğusunun yükseklerinde kuvvetli kar görülecek.

Cuma günü etkisini artırması beklenen kar yağışı, hafta sonu da aralıklarla etkili olacak. Vatandaşlardan, ulaşımda aksamalar, buzlanma ve don gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması istendi.

HAFTA SONU SICAKLIKLAR DÜŞÜYOR

MGM'nin sosyal medya hesaplarından, hava sıcaklıklarına ilişkin paylaşımında, genellikle mevsim normalleri civarında seyreden hava sıcaklıklarının, hafta sonundan itibaren azalarak mevsim normallerinin altına düşeceğinin tahmin edildiği ifade edildi.

Marmara'nın doğusu, Doğu Akdeniz, İç Anadolu'nun kuzeybatısı, Batı Karadeniz, Doğu Anadolu'nun güneybatısı, Güneydoğu Anadolu'nun batısı, Yozgat ve Niğde çevreleri ile Antalya'nın doğu ilçeleri, Samsun, Amasya ve Çorum çevrelerinin yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

Bazı illerde beklenen hava durumuyla günün en yüksek sıcaklıkları ise şöyle:

Ankara: Parçalı ve çok bulutlu, akşam saatlerinden sonra aralıklı karla karışık yağmur ve kar yağışlı 5

İstanbul: Parçalı ve çok bulutlu, akşam saatlerinden itibaren Anadolu Yakası aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı 10

İzmir: Parçalı ve az bulutlu 12

Adana: Parçalı ve az bulutlu, akşam saatlerinden sonra sağanak yağışlı 15

Antalya: Parçalı ve az bulutlu, öğle saatlerinden sonra doğu ilçeleri sağanak yağışlı 17

Samsun: Parçalı ve çok bulutlu, gece saatlerinden itibaren yağmurlu 10

Trabzon: Parçalı ve çok bulutlu 10

Erzurum: Çok bulutlu 0

Diyarbakır: Parçalı ve çok bulutlu 9

1-001.jpg2.jpg3.jpg4.jpg5.jpg6.jpg7.jpg

Son Haberler
Askıda kalmak deyimi ne anlama geliyor? Atasözleri ve Deyimler
Askıda kalmak deyimi ne anlama geliyor?
Ghezzal'ın yeni durağı belli oldu Spor
Ghezzal'ın yeni durağı belli oldu
Uzun süre bilgisayar başında kalmak tehlikeli hastalığı tetikliyor. Uzmanından gençlere ve çocuklara uyarı Sağlık
Uzun süre bilgisayar başında kalmak tehlikeli hastalığı tetikliyor. Uzmanından gençlere ve çocuklara uyarı
Seçim öncesi ve sonrası adaylar ancak bu kadar güzel anlatılabilirdi. Uygur kardeşlerden sosyal medyayı yıkan video Gündem
Seçim öncesi ve sonrası adaylar ancak bu kadar güzel anlatılabilirdi. Uygur kardeşlerden sosyal medyayı yıkan video
MSB'den Biden'ın F 16 mektubu sonrasında ilk açıklama Gündem
MSB'den Biden'ın F 16 mektubu sonrasında ilk açıklama
Zehir tacirlerine geçit yok! 41 ilde ‘Narkogüç-46’ operasyonu: 201 gözaltı Gündem
Zehir tacirlerine geçit yok! 41 ilde ‘Narkogüç-46’ operasyonu: 201 gözaltı
Önce hesap sordular sonra dayak attılar! Hırsız beşinci günde yakayı ele verdi Yerel Haberler
Önce hesap sordular sonra dayak attılar! Hırsız beşinci günde yakayı ele verdi