3 günde 2 zam geldi Fiyatını duyunca 'keşke önceden alsaydım' diyeceksiniz

Aynı ürünü aynı marketten 1 hafta içinde aynı fiyata almak artık imkansız hale geldi. Vatandaş yiyecek alırken bile iki kere düşünüyor.

Evine et veya tavuk götürmek isteyen vatandaşlar, fiyatların sürekli değişmesi nedeniyle çaresiz kalıyor. Et ve tavuk fiyatları arka arkaya iki kez zamlandı.

Tüketiciler şikayetçi, kasaplar da. Ancak bu durum, zam gerçeğini değiştirmiyor. Tedarikçiler mala zam yapıyor, esnaf da bu zammı vatandaşa yansıtıyor. Alışveriş yapan vatandaş ise çaresiz bir şekilde ne fiyat çıkarsa ödemek zorunda kalıyor.

Ramazan öncesi vatandaşın korktuğu başına geldi: Et ve tavuk fiyatları yükseldi. Daha pazartesi günü yapılan zamlardan haberi olmayan tüketici, kasaba girdiğinde bir kez daha zamla karşılaştı. Pazartesi günü ete 20 tavuğa 10 lira zam gelmişti. Aradan 3 gün geçti ve bu kez ete 10 tavuğa 3 lira daha zam geldi.

KASAPLAR DA DERTLİ

Kasaplarda durum şaşkınlık yaratıyor. Bazı esnaflar, “25 yıldır bu işi yapıyorum. Ben böyle bir şey görmedim.” diyor. Bazı marketlerde kuşbaşı ve kıyma fiyatları sabitlenmişti, ancak tedarikçiler buna aldırış etmeden bir kez daha zam yaptı.

Bağcılar’daki bir kasabın fişi incenledi. 7 Mart tarihli fişte ete 10 lira zam yapıldığı belirtildi. Kasaplar da durumu, “Söylerken biz utanıyoruz, isterken o da utanıyor.” diyerek özetledi.

Haftada iki kez mal alan kasaplara zam haberi SMS ile duyuruldu. 1 buçuk lira kanat alan bir vatandaş toplamda 210 lira para ödedi. Acı gerçek ise aynı kişi geçtiğimiz hafta 1 buçuk lira kanat alsa 175 lira ödeyecekti.

KUŞBAŞI 600 TL SINIRINDA

Tavuk kanadın kilosu geçtiğimiz hafta 115 liraydı. Bir haftada iki kez fiyat artınca 140 lira oldu. Kasapların faturalarına bakıldığında ise son 2 aydır hemen hemen her gün zam geldiği görülüyor. Kıyma ve kuşbaşı et fiyatları 600 lira bandına dayandı. 1 kilo pirzola ise artık neredeyse hayal olmak üzere, çünkü kilosu 1100 lira.

Bazı kasaplar, kesilen cezaların faturalarının halktan çıkarıldığına dikkat çekiyor. Bir başka kasap ise, "Dikkat ederseniz ürünlerimizde etiket yok. Çünkü yetişemiyoruz. Her gün etiket değişiyor." dedi.

Öte yandan 344 liraya sabitlenen dana kuşbaşı ve kıyma anlaşmalı zincir marketlerde satılıyor. Reyonlarda yeteri kadar ürün olduğu belirtildi ancak bütün tüketicilerin faydalanabilmesi için kişi başı 3 kilo sınırı koyuldu.