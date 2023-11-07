3 gündür aranan kişi denizde ölü bulundu

İHA'nın haberine göre, Çeşme’deki Boyalık Plajı’ndan 3 gün önce denize giren Barış Özel'den (45) yakınları haber alamadı.

İhbar üzerine Sahil Güvenlik Komutanlığı ve Çeşme İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri bölgeye sevk edildi. Sahil Güvenlik Komutanlığı ekipleri, botlar ve dalgıç adamlar ile arama çalışmalarına katılırken, İzmir Emniyet Müdürlüğüne bağlı helikopterde havadan arama-kurtarma çalışması yürüttü.

3 gündür kayıp olan adamın, Sahil Güvenlik ekipleri tarafından Karaada açıklarında ölü bulunduğu öğrenildi.