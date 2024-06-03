3 ilçe ve 4 beldede seçimler tamamlandı. İşte kazananlar

Yüksek Seçim Kurulunun (YSK), seçimlerin yenilenmesine karar verdiği 3 ilçe ve 4 beldede oy verme işlemleri tamamlandı. Resmi olmayan sonuçlar duyuruldu. Seçimlere ilişkin yayın yasağının saat 19.00 itibariyle kalktı.

Aksaray’ın Güzelyurt ilçesi, Kayseri’nin Pınarbaşı ilçesi Şanlıurfa’nın Hilvan ilçeleri ile Sivas Yıldızeli Güneykaya, Tunceli Mazgirt Akpazar, Kırklareli Lüleburgaz Büyükkarıştıran ve Aksaray Merkez Sağlık beldelerinde belediye başkanlığı seçimlerinin tekrarlanmasına karar verilip bir kez daha sandık başına gidildi.

DEM PARTİ ADAYI KAZANDI

31 Mart yerel seçimlerin yenilenme kararı verildiği Şanlıurfa'nın Hilvan ilçesinde DEM Parti adayı Serhan Paydaş ikinci kez seçimleri kazanarak belediye başkanı Hilvan’ın belediye başkanı seçildi.

Yüksek Seçim Kurulunun (YSK), 31 Mart tarihindeki yerel seçim sonuçlarına yapılan itirazlardan sonra seçimin yenilenmesi kararı alınan Hilvan'da oy kullanma işlemlerinin tamamlanmasıyla oy torbaları İlçe Seçim Kuruluna teslim edildi. 27 bin 686 seçmenin kayıtlı olduğu ilçede, 124 sandıkta oy kullanıldı. İlçede olay yaşanmaması için yoğun güvenlik önlemleri alınırken 2 bin 697 polis görev yaptı. 31 Mayıs seçimlerinde seçimi 521 oy farkı ile seçimi önde tamamlayan Halkların Eşitlik ve Demokrasi Partisi (DEM Parti) Hilvan Belediye Başkan Adayı Serhan Paydaş, 10 bin 357 oy alırken, AK Parti'nin adayı Aslan Ali Bayık ise 6 bin 812 oy aldı.

Resmi olmayan sonuçlara göre DEM Parti adayı Serhan Paydaş yeniden belediye başkanı seçildi.

KAYSERİ PINARBAŞI'NDA CHP KAZANDI

Yüksek Seçim Kurulunun (YSK), seçimlerin yenilenmesine karar verdiği Kayseri'nin Pınarbaşı ilçesinde seçmenler sandık başına gitti. Kesin olmayan sonuçlara göre 289 oy farkla CHP adayı Deniz Yağan kazandı.

CHP'Lİ KARASU: DENİZ YAĞAN, 289 OY FARKLA SEÇİMİ KAZANMIŞTIR

Yüksek Seçim Kurulu'nun (YSK) kararıyla seçimin yenilendiği Kayseri'nin Pınarbaşı ilçesinde, seçim pusulaları, sayılmak üzere torbalar ile Pınarbaşı Kaymakamlığı Hükümet Konağı'na taşındı.

CHP İlçe Başkanlığı önünde açıklamalarda bulunan CHP Genel Başkan Yardımcısı ve Sivas Milletvekili Ulaş Karasu, "Vatandaşlarımız 31 Mart seçimlerinde vermiş oldukları oya, 2 Haziran'da da sahip çıktılar. Deniz Yağan Başkanımız, kesin olmayan sonuçlara göre 289 oy farkla seçimi kazanmıştır. Tüm sandık sonuçları girildi. Tüm sandık sonuçlarının ıslak imzalı tutanakları elimizde. Bu süreçte bize destek olan, mücadele eden Pınarbaşılı hemşehrilerimize çok teşekkür ediyorum. Bugün burada 9 milletvekili arkadaşımız, belediye başkanlarımız, tüm örgütümüzle birlikteydik. Onların vermiş olduğu emeklere çok teşekkür ediyorum. Bugün kahramanca sandıklarda mücadele eden sandık görevlilerimize ve müşahitlerimize çok teşekkür ediyorum. Pınarbaşı'nda bugün görev yapan emniyet güçlerimize çok teşekkür ediyorum. Bugün burada güvenliğin sağlanması anlamında ciddi katkılar sundular. Sonucun ülkemize ve partimize hayırlı olmasını diliyorum" dedi.

KIRKLARELİ BÜYÜKKARIŞTIRAN

Kırklareli'nin Lüleburgaz ilçesine bağlı Büyükkarıştıran belde belediye başkanlığını kesin olmayan sonuçlara göre CHP'nin adayı Ertuğrul Çamlıca kazandı.

Yüksek Seçim Kurulunun (YSK) kısıtlı iki kişi oy kullandığı gerekçesiyle seçimlerin yenilenmesine karar verdiği Büyükkarıştıran beldesinde tekrarlanan seçimde 6 partinin adayı yarıştı.

Üç okuldaki 16 sandıkta 08.00'de başlayan oy verme işlemi 17.00'de tamamlandı.

Oy verme işleminin ardından sandıklar açıldı. Ardından görevliler tarafından oyların sayımına geçildi.

Kesin olmayan sonuçlara göre, CHP'nin adayı Ertuğrul Çamlıca 2 bin 286 oy alarak başkanlığa seçildi.

DSP adayı Hakan Karaman 2 bin 101, AK Parti adayı Rasim Vatansever 14, Yeniden Refah Partisi adayı Fatih Şafak 11, MHP adayı Erkan Tezcan 8, Saadet Partisi adayı Yusuf Berber 3 oy aldı.

Seçimde 4 bin 537 seçmen oy kullandı, 114 oy geçersiz sayıldı.

Sonuçlar sonrası CHP Belde Teşkilatı önünde toplanan partililer sevinç gösterisinde bulundu.

Burada konuşan Ertuğrul Çamlıca, sonuçların kendilerini çok mutlu ettiğini, partilerinin bayrağını yeniden dalgalandırmanın gururunu yaşadıklarını söyledi.

Çamlıca, ayrımcılık yapmadan herkesin belediye başkanı olacağını dile getirdi.

31 Mart Mahalli İdareler Genel Seçimleri'nde DSP adayı Hakan Karaman 2 bin 59, CHP adayı Çamlıca 2 bin 57 oy almış, kısıtlı 2 kişinin oy verdiği tespit edilince seçimler iptal edilmişti.

TEMİZLİK GÖREVLİSİNİN HATASI YÜZÜNDEN EDİRNE'NİN UMURBEY MAHALLESİ DE SANDIK BAŞINA GİTTİ

Edirne'de sandıktan çıkan ve sayılmayan muhtarlık oy pusulalarının temizlik görevlisi tarafından yanlışlıkla çöpe atıldığı iddiasıyla İl Seçim Kuruluna yapılan itirazın ardından iptal edilen ve tekrarlanan Umurbey Mahallesi muhtarlık seçimi için vatandaşlar oy kullandı.

ESKİ MUHTAR KAZANDI

Muhtarlık seçimlerini kesin olmayan sonuçlara göre eski muhtar kazandı. Selimiye Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi’nde kurulan 6 sandık açılarak, oy sayımına başlandı. 4 adayın katıldığı muhtarlık seçimini, 326 oyunu alan eski muhtar Turhan Özgünden kazandı.

Turhan Özgünden, "Çok mutluyuz, önceki seçimlerde de yine kazanmıştık, aksilikler çıktı. Bu seçimlere azalar ve çocuklarımızla hazırlandık. Mahallemizin taktiri. Bizlerin çalışmamızı istediler, onlara layık olmaya çalışacağız. Katılım geçen seçime göre daha az oldu. Havaların sıcak olması ve yaşlıların katılımlarının az olması dolayısı ile bu şekilde oldu. Yine de bizleri seçen herkese teşekkür ederiz" dedi.

SİVAS GÜNEYYAKA

YSK'nın seçimlerin yenilenmesine karar verdiği Sivas'ın Yıldızeli ilçesine bağlı Güneykaya beldesinde de seçmenler, belediye başkanlığı seçimi için sandık başına gitti.

AKP'nin adayı Hüsiyen Kırışkuzu kesin olmayan sonuçlara göre oy çoğunluğuyla belde belediye başkanı seçildi. Muhtarlık seçiminden kaynaklı Güneykaya Anadolu Lisesi’nde taraflar arasında yaşanan kavgada yaralananlar olurken, bir seçim sandığı kırılarak oy pusulaları parçalanmıştı. Yüksek Seçim Kurulu geçtiğimiz 31 Mart’ta yaşanan olaylar nedeniyle beldede ki seçimi iptal ederek 2 Haziran’da seçimin yenilenmesine karar vermişti.

Belediye başkanı, belediye meclis üyeleri ve muhtarlık seçimi için oy kullanıldı. Oy verme işlemi saat 08.00 itibariyle sorunsuz bir şekilde başlayarak 17.00’da son buldu. 5 sandıkta bin 140 seçmenin oy kullandığı seçimde AKP’nin adayı Hüseyin Kırışkuzu aldığı 556 oyla belde belediye başkanı seçildi.

TUNCELİ AKPAZAR

Tunceli’nin Mazgirt ilçesine bağlı Akpazar beldesinde seçmenler, belediye başkanlığı seçimi için sandık başına gitti.

Akpazar beldesinde, YSK tarafından 31 Mart Mahalli İdareler Genel Seçimleri’nin iptal edilmesi nedeniyle belediye başkanlığı seçimi yeniden yapıldı.

AKP’NİN ADAYI KAZANDI

10 oy sandığının ve bin 700 seçmenin bulunduğu Tunceli’nin Mazgirt ilçesine bağlı Akpazar beldesinde, resmi olmayan sonuçlara göre AK Parti'nin adayı Ali Aydın, 644 oy alarak belediye başkanı seçildi. CHP’nin adayı Zeynel Yıldırım 422 oy alırken, DEM Parti’nin adayı Orhan Çelebi 220 oy, MHP’nin adayı Neşe Gür 81, Yeniden Refah Partisi’nin adayı Ahmet Yılmaz da 9 oy aldı. 1381 kişinin oy kullandığı beldede 5 oy geçersiz sayıldı.

AKSARAY GÜZELYURT'TA AKP ADAY KAZANDI

Aksaray'ın Güzelyurt ilçesinde yenilenen belediye başkanlığı seçimini kesin olmayan sonuçlara göre AK Parti adayı Ünal Demircioğlu kazandı.

Yüksek Seçim Kurulunun (YSK), "kısıtlı seçmenlerin" oy kullandığı gerekçesiyle seçimlerin yenilenmesine karar verdiği Güzelyurt ilçesinde tekrarlanan seçimde 9 partinin adayı yarıştı.

Üç okuldaki 9 sandıkta vatandaşlar 08.00-17.00 saatlerinde oylarını kullandı.

Oy verme işleminin ardından sandıklar açıldı. Ardından görevliler tarafından oyların sayımına geçildi.

Kesin olmayan sonuçlara göre, AKP'nin adayı Demircioğlu, 873 oy alarak başkanlığa seçildi. İYİ Parti adayı 580, MHP adayı ise 287 oy aldı.

Demircioğlu ve beraberindekiler, ilçe meydanında sevinç gösterileri yaptı.

Demircioğlu, gazetecilere, kazananın Güzelyurt halkı olduğunu söyledi.

Yenilenen seçimleri açık ara aldıklarını belirten Demircioğlu, "Herkese çok teşekkür ediyorum. Hemşerilerimizin sağ duyusu ve feraseti bizim için çok önemliydi. Allah onlardan razı olsun. Vatandaşlar, bizim arkamızda olduğu sürece yapamayacağımız hiçbir şey yok. Her şeyin en iyisini yapacağız." diye konuştu.

SAĞLIK BELDESİ'NDE MHP'NİN ADAYI KAZANDI

Aksaray'ın merkez ilçesine bağlı Sağlık beldesinde yenilenen belediye başkanlığı seçimini kesin olmayan sonuçlara göre, MHP adayı Abdullah Tosun kazandı.

Yüksek Seçim Kurulunun (YSK), seçimlerin yenilenmesine karar verdiği Sağlık'ta, kayıtlı 1799 seçmen okullardaki 8 sandıkta oyunu kullandı. Daha sonra oyların sayımı gerçekleştirildi.

Kesin olmayan sonuçlara göre, 806 oy alan MHP adayı Tosun belediye başkanı seçildi, AK Parti adayı Mehmet Yiğit ise 748 oy aldı.

Sağlık beldesinde 31 Mart'ta yapılan seçimde, MHP adayı Abdullah Tosun 763, AK Parti adayı Mehmet Yiğit 762 oy almıştı.

Sağlık beldesinde AKP, 31 Mart’taki seçimlerde "kısıtlı seçmenlerin" oy kullandığı gerekçesiyle seçim sonuçlarına itiraz etmiş ve incelemenin ardından itirazı kabul eden Yüksek Seçim Kurulu seçimin yenilenmesine karar vermişti.

1 OY FARKLA SEÇİMİ KAZANMIŞTI

Manisa’nın Alaşehir ilçesine bağlı Çeşneli Mahallesi'nde 31 Mart yerel seçimlerinde 1 oy farkla seçimi kazanan muhtar adayı Cavit Kaya'nın iki ayrı sandıkta oy kullandığı ortaya çıkınca seçim iptal edildi. Bugün tekrar edilen seçimlerde 3 aday yarışırken, en fazla oyu alan Ali Avcı mahallenin yeni muhtarı seçildi.

31 Mart 2024 Mahalli İdareler Genel Seçimleri'nde Çeşneli Mahallesi’nde 3 aday muhtar olabilmek için yarışmıştı. Sandıkların açılmasının ardından Cavit Kaya 128 oy alarak seçimi kazanırken, diğer adaylardan Ali Avcı 127, Mehmet Akbulut ise 116 oy almıştı. Seçim sonuçlarının Alaşehir İlçe Seçim Kurulu'na teslim edilmesinin ardından 1 oyla seçimi kaybeden Ali Avcı, muhtar adayı Cavit Kaya'nın iki ayrı sandıkta oy kullandığını ve bunun tutanakla kayıt altına alındığını belirterek, seçim sonuçlarına itiraz etmişti. İlçe Seçim Kurulu, yapılan değerlendirme sonucunda itirazı yerinde bularak seçimi iptal etmişti. İptal edilen seçim bugün tekrar yapıldı. 3 adayın yarıştığı seçimlerde Ali Avcı 151 oy alarak mahallenin yeni muhtarı olurken, Cavit Kaya 137 oy, Mehmet Akbulut ise 80 oy aldı.

EŞİNİN YERİNE SEÇİME GİREN AYSUN BOSTANCI SEÇİMİ KAZANDI

Aydınlıkevler ilkokulunda saat 08.00'de başlayan seçimlerde 2 bin 110 seçmenden bin 269’u sandığa gitti. 4 aday için seçmenler 6 sandıkta oy kullandı. Yapılan sayımda eşinin yerine seçime giren Aysun Bostancı 432 oy alarak seçimi kazandı. Diğer adaylar Ertuğrul Akyol 363, Tuncay Karatağ 328 ve Ramazan Böyükdağdibi 123 oy aldı, 23 oy ise geçersiz sayıldı.

Karabük kent merkezinde görev yapacak ilk muhtar olduğunu belirten Aysun Bostancı, bütün kadınların yönetimlerde var olmasını istediğini söyledi. Bostancı, “31 Mart seçimlerinde eşim kazanmıştı. O zaman iptal oldu, seçim düştü. Ben aday oldum ve halkımızın sayesinde kazandım. Eşim hem evde hem de muhtarlıkta yardımcı olacak. Kadınlarımızın her yerde seçme ve seçilme hakkı olduğunu ispatladım. Her yerde kadınlarımız da var. Herkese de tavsiye ediyorum. Bütün kadınların yönetimlerde var olmasını istiyorum ”dedi.