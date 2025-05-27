3 ilde döner zincirine dev operasyon! Çok sayıda gözaltı var

Düzenleme: Kaynak: DHA
3 ilde döner zincirine dev operasyon! Çok sayıda gözaltı var

Samsun merkezli 3 ilde "Maydonoz Döner'e yönelik operasyon düzenlendi. FETÖ operasyonu kapsamında 23 şüpheli gözaltına alındı.

Samsun merkezli 3 ilde "Maydonoz Döner'e yönelik düzenlenen FETÖ operasyonunda 23 şüpheli, gözaltına alındı.

İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ile İstihbarat Şube Müdürlüğü ekipleri, Samsun Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde, İstanbul'da bulunan Somca Gıda Dağıtım ve Pazarlama Anonim Şirketi'nin sahibi olduğu ve isim hakkı sistemiyle bayilik verdiği "Maydonoz Döner" işletmesinin Türkiye genelindeki şubelerinin resmi veya gayri resmi sahipleri ile ortaklarının birinci dereceden yakınlarının yoğun şekilde FETÖ ile bağlantılı olduğu tespit edildi. Bu kapsamda Samsun'da bulunan "Maydonoz Döner" ve aynı ortaklar tarafından açıldığı tespit edilen "Kral Döner" isimli işlemlere yönelik "FETÖ silahlı terör örgütü üyeliği ve örgütün finansmanı" soruşturması yürütüldü.

MASAK raporuyla suça ilişkin para hareketleri ve suç faaliyetlerinin tespit edildiği, aralarında ihraç polis, ihraç asker, ihraç öğretmen, ihraç savcı ve emekli diyanet görevlilerinin bulunduğu 23 şüpheli, Samsun'un İlkadım, Canik, Çarşamba ve Vezirköprü ilçeleri ile Ankara ve İstanbul'da düzenlenen operasyonla yakalanıp, gözaltına alındı.

Yapılan aramalarda, bilgisayar, cep telefonu, hafıza kartı, ayrı ayrı paketlenmiş 389 bin lira ile 250 dolar ve 4 ajanda ele geçirildi.

Soruşturma sürüyor.

3 ilde döner zincirine dev operasyon! Çok sayıda gözaltı var

3 ilde döner zincirine dev operasyon! Çok sayıda gözaltı var

3 ilde döner zincirine dev operasyon! Çok sayıda gözaltı var

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