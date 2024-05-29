3 ilde düzenlenen eş zamanlı operasyonlarda milyonlarca makaron ele geçirildi

Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından kaçakçılığın men ve önlenmesi için yaklaşık 5 aydır yürütülen dosya sonucunda Kocaeli merkezli 3 ilde, 8 adres, 2 depo ve 2 iş yerine eş zamanlı operasyon yapıldı.

Operasyon kapsamında yapılan aramalarda 5 milyon 753 bin adet sahte bandrollü boş makaron, 143 bin 663 adet içi dolu makaron, 4 hava kompresörü, 90 bin adet sigara sarma kağıdı, 3 adet sigara sarma makinesi, 372 kilo kıyılmış tütün ve 500 adet 1 kiloluk boş tütün paketi ele geçirildi.

Operasyon kapsamında 12 şüpheli gözaltına alındı.