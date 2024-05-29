3 ilde düzenlenen eş zamanlı operasyonlarda milyonlarca makaron ele geçirildi

Kaynak: İHA
3 ilde düzenlenen eş zamanlı operasyonlarda milyonlarca makaron ele geçirildi

Kocaeli merkezli 3 ilde yapılan eş zamanlı operasyon sonucu toplam 5 milyon 896 bin 663 adet dolu ve boş makaron ve 90 bin adet sigara sarma kağıdı ele geçirildi. Operasyon kapsamında 12 şüpheli yakalandı.

Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından kaçakçılığın men ve önlenmesi için yaklaşık 5 aydır yürütülen dosya sonucunda Kocaeli merkezli 3 ilde, 8 adres, 2 depo ve 2 iş yerine eş zamanlı operasyon yapıldı.

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Operasyon kapsamında yapılan aramalarda 5 milyon 753 bin adet sahte bandrollü boş makaron, 143 bin 663 adet içi dolu makaron, 4 hava kompresörü, 90 bin adet sigara sarma kağıdı, 3 adet sigara sarma makinesi, 372 kilo kıyılmış tütün ve 500 adet 1 kiloluk boş tütün paketi ele geçirildi.

Operasyon kapsamında 12 şüpheli gözaltına alındı.

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