3 ilde eğitime ara

Yurdun büyük bir bölümünü etkisi altına alan soğuk hava ve kar yağışı eğitimde de aksamalara yol açtı. Bazı il ve ilçelerde okullar tatil edildi.

HAKKARİ

Hakkari'de yüksek öğretim kurumları hariç tüm kademedeki okulların tatil edildi.

Valilikten yapılan açıklamada, kamu kurumlarında görevli engelli ve hamile personelin de idari izinli sayılacağı kaydedildi.

SİVAS

Sivas'ta kar yağışı nedeniyle Akıncılar ilçesinde eğitime ara verildi.

Kaymakamlık tarafından yapılan açıklamada, "İlçemiz genelinde yoğun kar yağışı nedeniyle bugün ilk, orta ve liselerde eğitim öğretime 1 gün ara verilmiştir." ifadeleri yer aldı.

ŞIRNAK

Valiliğin sosyal medya hesaplarından yapılan açıklamada, Beytüşşebap’ta yoğun kar yağışı ve tipi, Cizre ve Uludere’de ise sağanak yağış nedeniyle eğitime ara verildiği bildirildi.