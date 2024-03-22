Doğum ayınız hangi çiçeği temsil ediyor

Etrafı saran mis kokularıyla hafızalarda unutulmayacak iz bırakıyor.

İşte size tüm yıl boyunca hangi kesme çiçekleri hangi vazolarla buluşturacağınız kısa ip uçları…

Ocak: Soğuk kış gülerinde rengarenk çiçekler içinizi ısıtacak. Ocak ayının çiçeği wax çiçekleri! Bu güzel çiçekler ocak ayı doğanlarını bekliyor. Doğal kokusu küçük çiçekleriyle evinizde adeta bahar havası yaratacak.

Şubat: Bahçede çiçek tarhlarında görmeye alışkın olduğunuz çiçekleri vazoda görmek oldukça heyecan verici. Süsen çiçekleri de en bilinen çiçekler arasında yer alıyor. Anavatanı Çin olan bu çiçekler hızla büyüyor. Bu çiçek güzel kokularıyla beraber değişik renge de sahiptirler.

Mart: Önemli günlerin simgesi olan Mimoza çiçekleri, mart doğumluların özel çiçeği oluyor. 8 Mart Dünya Kadınlar Günü simge çiçeği olan bu mimozalar bu aydan itibaren sokaklarda karşınıza çıkacak.

Nisan: Mevsimin en renkli günleri için bahar kokan kır çiçekleri nisan ayı doğumluları temsil ediyor. Bahar havasını yanı başınıza getirecek bu çiçek bahar aylarının öne çıkanları arasında yer alıyor. Küçük bir demet için muscari yani arap sümbülü kullanabilirsiniz.

Mayıs: Manolya çiçekleri ikiye ayrılıyor. Yapraklı ve yapraksız olarak. Mayıs aynı temsil eden manolyalar gözleri kamaştırıyor. Bahar günlerinde kısa süreliğine açan bu çiçekleri vazo içinde kullanırken serin ve kuru yerde muhafaza etmek gerekiyor.

Haziran: Bahçelerin gölge prensesi olan ortanca çiçekleri haziran ayı doğumlularını temsil ediyor. Ortancaları ister tek başına ister başka çiçeklerle kombine olarak vazolarınıza yerleştirebilirsiniz. Her haliyle başrol olmaya layık bir çiçek.

Temmuz: Temmuz ayının çiçeği karanfiller. Sade mi canlı mı hareketli mi? Ne isterseniz ona uygun olarak vazolarda yerini alan karanfiller her haliyle göz kamaştırıyor.

Ağustos: Begonviller ağustos aynı yansıyor. Yaz mevsiminin en keskin hissedildiği o havalara nasıl dayanılır? Tabi ki Begonviller dayanır. Güney Afrika’da bahçelerde sıkça rastlanan bu çiçekler vazolarda da dikkatleri üstüne çekiyor.

Eylül: Sonbahara ilk adımı atarken sarı tonlarıyla merhaba diyerek, kozmozları karşılıyoruz. Kozmozlar eylül ayını temsil ediyor. Farklı çiçeklerle de yan yana gelerek estetik görünüm sunan bu çiçekler vazolarda göz kamaştırıyor.

Ekim: Dört mevsime göğüs geren Leucospermum ekim ayını taçlandırıyor. Eğlenceli görüntüsü aynı zamanda sade minimal görüntüsüyle sade bir havayı yansıtıyor.

Kasım: Ortaya karışık bir sonbahar buketine kim hayır der ki? Mevsim çiçeklerinin yanında yemişlere de yer verebilirsiniz. Yeşilden sarıya sarıdan kırmızıya dönen renk cümbüşü gözleri kamaştırıyor.

Aralık: yılı geride bırakırken yılın son gününü vazolara yansıtmaya ne dersiniz? Aralık doğumlularını temsil eden Amarylis büyük kafalarıyla ilk bakışta tüm dikkatleri üzerine çekiyor.