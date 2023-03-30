﻿3 ilde sokaklar 5 dakikada karla kaplandı

Mart ayının sonlarında kara kış etkisini sürdürüyor. Erzurum’da gün boyu etkili olan şiddetli rüzgar iftar saatinden sonra kar yağışı şeklinde etkili oldu.Palandöken Kayak Merkezinde tipi ve fırtına sürücülere zor durumda bıraktı. Görüş mesafesinin düştüğü Palandöken’de araçlar güçlükle ilerleyebildi.

Mart ayının sonunda kar ve tipi karşısında şaşırdıklarını dile getiren vatandaşlar iftar için geldikleri kayak merkezinden dönerken oldukça zorlandı.

Öte yandan Düzce'de yer yer 20 santimetreye kadar ulaşan kar kalınlığı yüksek kesimlerde devam ederken, yoğun yağış şehir merkezinde de başladı. Lapa lapa yağan kar kent merkezinde 5 dakikada sokakları beyaza bürüdü.

Mart ayının son günlerinde etkili olan kar sebebi ile yetkililer dikkatli olunmasını isterken, yağışın sabah saatlerine kadar etkili olması bekleniyor.

Elazığ'ın Baskil ilçesinde de gece saatlerinde başlayan kar yağışı etkili oldu.

Meteoroloji 13. Bölge Müdürlüğünün uyarılarının ardından mart ayının son günlerinde Elazığ'ın Baskil ilçesinde ve köylerinde kar yağışı etkili oldu. Kar yağışı sonrası doğa beyaz örtüyle kaplandı. Bazı bölgelerde bastıran kar yağışı sürücülere zor anlar yaşattı.