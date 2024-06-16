3 ilde yasaklandı

Düzce ve Sakarya'nın bazı sahil kesimlerinde yaşanan olumsuz meteorolojik koşullar, yetkilileri harekete geçirdi. Akçakoca Kaymakamlığı, bölgede etkili olan kötü hava durumu sebebiyle tüm plajlarda yüzmenin tehlikeli olduğunu ve yasaklandığını duyurdu.

Sakarya'nın Karadeniz kıyısındaki Kaynarca, Karasu ve Kocaali ilçelerinde de benzer önlemler alındı. Kaymakamlıklar, vatandaşların can güvenliği için denize girmemeleri konusunda uyarılarda bulundu ve bu uyarının bugün ve yarın geçerli olacağını bildirdi.

BİR YASAK HABERİ DE SİNOP'TAN

Sinop İl Hıfzıssıhha Kurulu, Vali Mustafa Özarslan'ın liderliğinde bir araya gelerek, Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün son raporlarına dayanarak önemli bir duyuru yaptı. Raporlara göre, Sinop'un kuzey bölgeleri Türkeli, Ayancık, Sarıkum, İnceburun, Hamsilos, Akliman, Kumkapı ve Adabaşı'nda beklenen şiddetli rüzgarlar ve 1,5 ile 2 metre arasında değişen dalga boyları nedeniyle, vatandaşların güvenliği için bugün itibarıyla denize giriş yasağı getirildi.

Batı ve kuzeybatı yönlerden esmesi beklenen rüzgarların saatte 50 ile 75 kilometre hızında fırtına şeklinde esmesi öngörülüyor. Buna göre, ilgili sahil kesimlerinde can ve mal güvenliğinin korunması amacıyla alınan bu önlem, ilan edilen bölgelerde geçerli olacak.