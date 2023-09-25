3 ile 2 bin madenci alınacak. Kaderlerini Noter kurası belirlenecek

İHA'nın haberine göre, Türkiye Taşkömürü Kurumu'nda madenci ihtiyacının karşılanması için 2 bin işçi alımı süreci Türkiye İş Kurumu aracılığı ile başladı. 25 Eylül saat 00.01 itibariyle Zonguldak'tan bin 500, Karabük'ten 100 ve Bartın'dan 400 olmak üzere 2 bin işçi alımı süreci başlamış oldu. Son başvuru tarihi ise 29 Eylül olarak açıklandı.

Başvuruların E-Şube ve Alo170 üzerinden yapılacağı, İş Kur Müdürlükleri'nden başvuru alınmayacağı öğrenildi. Başvuru şartlarında; 18 yaşını doldurmuş olmak ve 32 yaşından gün almamış olunması gerekiyor. Zonguldak işçi alımı için Zonguldak'ta, Bartın 400 işçi alımı için Bartın'da, Karabük 100 işçi alımı için Yenice ilçesinde ikamet etme şartı aranıyor.

KURA ÇEKİMİ13 EKİM'DE

Başvuru sonucunda oluşacak olan aday listesinden Zonguldak için bin 500 asil 750 yedek aday, Bartın için 400 asıl 200 yedek, Karabük için 100 asıl 50 yedek aday herhangi bir yazılı ve sözlü sınav yapılmaksızın noter kurası ile belirlenecek.

Noter kurası sonucu asıl olarak belirlenen adaylardan başvuru şartlarını taşımayan, istenen belgeleri süresi içerisinde mazeretsiz teslim etmeyen, TTK Beden Gücü Yönergesine göre istenecek olan sağlık muayenesine göre "Yeraltı Pano Ayak Üretim İşçiliği sanatında çalışır" raporu alamayan, yetkili birimlerce yapılacak olan arşiv araştırmasına göre işe girmesine engel bir suçu olanlar ile işi bırakanların yerine yedek listenin ilk sırasındaki kişiden başlamak üzere işe davet yapılacak.

Zonguldak Site Spor Salonu'nda 13 Ekim 2023 tarihinde 14.00'te başlayacak kura çekimi ile adaylar belirlenecek. 20 Ekim günü Bartın'da ve Karabük'te yapılacak kura ile adaylar belirlenecek.

KUYRUK YAŞANMADI

Gece yarısı başlayan başvuruların beş gün boyunca devam edeceğini ifade eden İş-Kur İl Müdürü Okan Şentürk, 18 yaşını tamamlamış 32 yaşından gün almamış kişilerin ilana başvurabileceğini hatırlattı. Şentürk, 2019 yılında yaşanan uzun başvuru kuyruklarının bu kez yaşanmadığına dikkat çekerek şöyle dedi:

"Türkiye Taş Kömürü Kurumu Genel Müdürlüğü'nün bin beş yüz ilimizde, dört yüz Bartın ilimizde yüz de Karabük Yenice ilçesinde olmak üzere toplam iki bin kişilik madenci alımları bugün itibariyle başlamış bulunmaktadır. Saat 00.01'de sistem açıldı. İlanlarımızla beraber üç ilimizde şu anda alımlar başladı. Bartın, Karabük ve İş-kur İl Müdürlüğünde hiçbir vatandaşımız gelmeden Alo 170 üzerinden iletişim hatlarının ve E-Şube üzerinden yürüttükleri başvurularla beraber kurumumuza gelmesine gerek kalmadan başvurular şu anda devam etmektedir.

BAŞVURULAR BAŞLADI

Özellikle 2019 tarihinde oluşan o kalabalık, ortamı ve vatandaşımızın sıraya girerek oluşturduğu kötü tablonun bugün oluşturulmaması nedeniyle özellikle Alo 170 iletişim hattına Genel Müdürlüğümüze ve tüm vatandaşlarımıza çok teşekkür ediyorum. Bizi basından ve sosyal medyadan takip ettikleri için kurumumuzun önüne gelmeyip başvurularını sistem üzerinden yaptıkları için özellikle çok teşekkür ediyorum. Burada önemli olan bir konu daha var. Onu da bahsetmek istiyorum. Başvurular sırasında beş gün sürecek. Bu önemli bir konu. Bugün başlayan başvuru 29 Eylül Cuma günü sona erecek. Saat 23.59'a kadar vatandaşımız başvurularını yapabilecektir.

SİSTEM ÜZERİNDEN YAPILACAK

Biraz da yaş aralığından bahsetmek gerekirse 25 Eylül 1992 ile 29 Eylül 2005 tarihleri arasında doğanlar madencilik başvurusunu yapabilecekler. Yani 18 yaşını tamamlamış, 32 yaşından da gün almamış vatandaşlarımız 29 Eylül Cuma gün 23.59'a başvurularını sistem üzerinden yapabileceklerdir. Tüm vatandaşlarımıza bu konuda hassas davrandıkları için özellikle teşekkür ediyorum."