Federasyon geri adım attı. VAR uygulaması artık kullanılmayacak

İsveç'te 1. ve 2. Lig'de olan takımların büyük bir kısmı VAR sisteminin ligde kullanılmasına karşı çıktı.

İsveç Futbol Federasyonu Başkanı Fredrik Reinfeldt ise yaptığı röportajda birçok kulübün VAR sistemini istemediği ve uygulanmasına karşı çıktığını aktardı.

Reinfeldt, "VAR'ın uygulanmasını istemeyen 18 kulübümüz ve iki bölge var. Buna saygı duyuyoruz. Bu nedenle bir önceki toplantıda VAR'la ilgili herhangi bir teklif sunmadık. Oyunun kurallarına saygı duymanın yanındayım." dedi.

Geçtiğimiz yıl temmuz ayında İsveç'te 1. ve 2. Lig'i temsil eden kurul, VAR'a karşı olduklarını duyurmuştu.

İsveç böylece VAR sisteminin kullanılmasını onaylamayan ilk ülke oldu.

Diğer taraftan taraftarlar, VAR uygulamasının kullanılmaması için büyük bir baskı yaptı.