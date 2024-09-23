3. kattan aracın üzerine düşen hamile kadın ağır yaralandı

Kaynak: İHA
3. kattan aracın üzerine düşen hamile kadın ağır yaralandı

Kayseri'nin Melikgazi ilçesinde 3. kattan aşağı düşen hamile kadın, ağır yaralandı.

İlçeye bağlı Battalgazi Mahallesi Kartal Bulvarı üzerinde bulunan 11 katlı bir apartmanda meydana gelen olayda, hamile olduğu belirtilen 26 yaşındaki Gizem A. dengesini kaybederek 3. kattaki evlerinin penceresinden aşağı düştü. Aşağıda park halindeki aracın üstüne düşen Gizem A., daha sonra da betona çakıldı. Çevredekilerin ihbarı sonrası olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Ağır yaralanan kadın, ambulansla hastaneye kaldırılarak tedavi altına alındı. Polis ekipleri de çevrede güvenlik önlemi alarak inceleme başlattı. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı

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