3. kattan motosikletlerin üzerine düştü

Ömercikler Mahallesi 8014. Sokak’ta meydana gelen olayda, binanın üçüncü katında yaşayan ailenin 7 yaşındaki çocukları T.K., oynamak için balkona çıktı.
Çocuk, oyun oynarken balkonun korkuluklarını aşarak binanın altında bulunan motosikletlerin üzerine düşerek yaralandı.
Durumun haber verilmesi üzerine bölgeye sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Olay yerinde yapılan ilk müdahale sonrasında yaralı çocuk hastaneye sevk edildi.
Çocuğun sağlık durumunun iyi olduğu öğrenilirken olaya ilişkin inceleme başlatıldı.