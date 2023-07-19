3. kattan motosikletlerin üzerine düştü

Sakarya’nın Akyazı ilçesinde balkonda oyun oynadığı sırada 3’üncü kattan motosikletlerin üzerine düşen 7 yaşındaki çocuk yaralandı.

KAYNAK: İHA
3. kattan motosikletlerin üzerine düştü



Ömercikler Mahallesi 8014. Sokak’ta meydana gelen olayda, binanın üçüncü katında yaşayan ailenin 7 yaşındaki çocukları T.K., oynamak için balkona çıktı.

Çocuk, oyun oynarken balkonun korkuluklarını aşarak binanın altında bulunan motosikletlerin üzerine düşerek yaralandı.

Durumun haber verilmesi üzerine bölgeye sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Olay yerinde yapılan ilk müdahale sonrasında yaralı çocuk hastaneye sevk edildi.

Çocuğun sağlık durumunun iyi olduğu öğrenilirken olaya ilişkin inceleme başlatıldı.

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