Asgari ücrete ara zam açıklaması geldi

Asgari ücrete ara zam açıklaması geldi
Kaynak: Haber Merkezi
Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, katıldığı canlı yayında asgari ücrete ara zam yapılıp yapılmayacağına ilişkin açıklamada bulundu.
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Asgari ücrete ara zam açıklaması geldi 1

Günaşırı gelen zamlar vatandaşa yük olmaya devam ederken vatandaşlar Temmuz ayında asgari ücrete bir ara zam yapılıp yapılmayacağını merak ediyor.

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Asgari ücrete ara zam açıklaması geldi 2

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, katıldığı canlı yayında asgari ücret konusundaki soruları yanıtladı.

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Asgari ücrete ara zam açıklaması geldi 3

Işıkhan, temmuz ayında asgari ücrete zam yapılmayacağını açıklayarak şöyle konuştu:

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Asgari ücrete ara zam açıklaması geldi 4

"Asgari Ücret Tespit Komisyonu tarafından belirlenen zam oranlarını dikkate alıyoruz. Biz bakanlık olarak işçi ve işveren arasında müzakerelerin yapılmasını sağlayan bir aracı konumundayız.

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Asgari ücrete ara zam açıklaması geldi 5

Temmuz ayında artış yapılmayacağını göz önünde bulundurarak, Ocak ayında yapılan zammı buna göre belirledik.

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Asgari ücrete ara zam açıklaması geldi 6

Ekonomi denge işidir ve bu dengeleri gözetmek zorundayız. Kalıcı refah artışını hedefliyoruz ve istihdamı koruyarak büyümeye devam ediyoruz.

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Asgari ücrete ara zam açıklaması geldi 7

Bu süreçte işçilerimize, memurlarımıza ve emeklilerimize destek olmaya devam edeceğiz."

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