3 kişi yakalandı. Kan donduran "domuz bağı" cinayetinde yeni gelişme

İstanbul Esenler Kemer Mahallesi'nde bir binanın giriş katında yangın çıktı. Olay yerine sevk edilen itfaiye ekipleri yangını söndürdüğünde dairede bir kişinin hareketsiz yattığını tespit etti.

Sağlık ekiplerinin hayatını kaybettiğini belirlediği kişinin 42 yaşındaki Pakistan uyruklu Muhammet Tahir Kahn olduğu polis ekipleri, tarafından belirlendi. Olayla ilgili araştırmasını sürdüren polis, Khan'ın elleri, ayakları ve ağzının ayrı iplerle bağlanarak "domuz bağı" olarak bilinen yöntem ile boğazı kesilerek öldürüldüğünü tespit etti.

Khan'ın cenazesi Adli Tıp Kurumu'na sevk edildi.

CEP TELEFONUNU VE KAMERA KAYITLARINI ÇALDILAR

Olay yeri inceleme ekipleri, yangının elektrikli ısıtıcının koltuğun üzerine bırakılması sonucu Muhammet Tahir Kahn'a ait evrakın tutuşması sonucu çıktığını belirledi. Evde yapılan incelemede öldürülen Kahn'ın cep telefonu ile evin kapısında bulunan güvenlik kamerası görüntülerini kaydeden cihazın alındığını tespit etti.

CİNAYET ŞÜPHELİLERİ ALT KAT KOMŞUSU ÇIKTI

Cinayet Büro Amirliği ekipleri olayla ilgili yaptığı çalışmada Muhammet Tahir Kahn'ın alt katında oturan iki kişinin olay saatinden itibaren ortadan kaybolduğunu tespit etti.

Polis şüphelileri yakalamak için çalışma başlatırken, savcılık kararıyla evlerinde arama yapıldı.

Evde yapılan aramada iki adet kanlı bıçak bulundu. Polis ekipleri kısa sürede bir spotçuda çalıştıkları tespit edilen Amjat A.(32), Adnan A.(47)'yı gözaltına aldı. Şüphelilerin işyerinde yapılan aramada ise Muhammet Tahir Kahn'ın evinden alınan GSM hattı kutusu ile güvenlik kamera görüntülerinin kaydeden cihaz bulundu.

Ayrıca bulunan kanlı pantolonlar ve üst giysiler incelenmek üzere kriminal polis laboratuvarına gönderildi.

3 ŞÜPHELİ ADLİYEYE SEVK EDİLDİ

Cinayet Büro Amirliğinde sorgulanan iki şüphelinin olaydan hemen sonra gittikleri ve bir süre kaldıkları arkadaşları Ali R. (34)'nin de yakalanmasıyla gözaltı sayısı 3'e yükseldi.

Şüphelilerin polis sorgusunda suçlamaları kabul etmeyerek ifade vermeyip "Susma" haklarını kullandıkları öğrenildi.

Poliste işlemleri tamamlanan şüpheliler adliyeye sevk edildi.