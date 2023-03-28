Pendik'te 3 kişinin öldüğü otel yangınında yeni gelişme

DHA’dan Oğuzhan Uysal’ın haberine göre, Pendik’te 3 kişinin ölümüyle sonuçlanan otel yangınında 6 şüpheli adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. Şüpheli Murat Şah ifadesinde, "Ablamın haber vermesi üzerine olay yerine gittim. Otelde o gece sorumlu olarak Ayşe Arslanşen bulunuyordu. Yangınla ilgili olarak bana elektrikli sobadan kaynaklı olabileceğini söyledi. İhmalim ve kusurum olduğunu düşünmüyorum. Ben de mağdur oldum" dedi.

Doğu Mahallesi'nde 24 Mart Cuma Günü çıkan yangında 2 kişi hayatını kaybetmişti. Yangında 3 kişi de yaralanarak hastanede tedavi altına alınmıştı. Hastanede tedavi altında bulunan Tuğba Üstündağ yapılan bütün müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti. Yangında hayatını kaybedenlerin isimleri Tuğba Üstündağ, İbrahim Duran ve Feyzullah Canyetim olarak açıklandı. Yangın sonrasında başlatılan soruşturma kapsamında ön rapor hazırlandı. Hazırlanan ön raporda ise yangının otelin, bodrum katında bulunan bir elektrikli sobanın kumaşı tutuşturmasından dolayı meydana geldiği ortaya çıktı. Ayrıca otelin doğalgaz tesisatının da olmadığı raporda yer alırken, otelin ruhsatının da olmadığı öğrenildi. Yangınla ilgili yürütülen soruşturmada, şirket ortağı C.S. ve otel işletmecileri H.S., M.S., S.S. ve otel çalışanı A.A. gözaltına alındı. Şüpheliler emniyetteki işlemlerinin ardından "taksirle ölüme sebebiyet verme" ve "Mühür bozma" suçlarından adliyeye sevk edildi. Yapılan çalışmalar sonucunda 1 şüpheli daha yakalanarak adliyeye sevk edildi.

SAVCI TUTUKLAMA TALEP ETTİ, HAKİM SERBEST BIRAKTI

Anadolu Adalet Sarayı'na getirilen şüpheliler Cihan Şah, Murat Şah, Ayşe Arslanşen, Hatip Şah, Serkan Şah ve Yakup Tayfur savcılıkta ifade verdi. Savcılık ifadelerinin ardından Cihan Şah ve Murat Şah tutuklama talebiyle, Ayşe Arslanşen, Hatip Şah, Serkan Şah ve Yakup Tayfur adli kontrol şartıyla sulh ceza hakimliğine sevk edildi. Hakim karşısına çıkan 6 şüpheliden Cihan Şah ve Murat Şah ev hapsi ve yurt dışı çıkış yasağı uygulanarak serbest bırakılırken, diğer 4 şüpheli ise yurt dışı çıkış yasağı ve karakola giderek imza atma şeklindeki adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

"OLAYDA İHMALİMİN OLDUĞUNU DÜŞÜNMÜYORUM"

Şüpheli Cihan Şah hakimlikteki sorgusunda, "Benim yangınla ilgili herhangi bir ilgim yoktur. Cezaevindeyken tüm yetkilerimi kardeşim Murat Şah’a devrettim. Cezaevinden çıktıktan sonra psikolojik sorunlar nedeniyle bu işlerle hiç ilgilenmedim. Yangın anında da olay yerinde değildim. Olayda ihmalimin olduğunu düşünmüyorum. Suçlamayı kesinlikle kabul etmiyorum. Tutuksuz yargılanmayı talep ederim" dedi.

Şüpheli Murat Şah ise, "Cihan ağabeyim cezaevinde olduğu için bu sürecin devam etmesi gerekiyordu. O yüzden ağabeyim oteli bana devretti. Bu devir işlemi geçen sene Ocak sonu veya Şubat ortasında gerçekleşti diye hatırlıyorum. Yangın günü ablamlardaydım. Ablamın haber vermesi üzerine olay yerine gittim. Otelde o gece sorumlu olarak Ayşe Arslanşen bulunuyordu. Yangınla ilgili olarak bana elektrikli sobadan kaynaklı olabileceğini söyledi. İhmalim ve kusurum olduğunu düşünmüyorum. Ben de mağdur oldum. Tutuksuz yargılanmayı talep ediyorum" ifadelerini kullandı.