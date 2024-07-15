3 köpeğini bir adamın üzerine saldırttı

İstanbul Esenyurt’ta bir kişi tartıştığı şahsın üstüne 3 köpeğini saldırttı. Saldırıya uğrayan kişi çevredekilerin müdahalesi ile köpeklerden kurtuldu.

Cep telefonu kamerasına yansıyan olayda bir kişi bilinmeyen bir nedenle tartıştığı adamın üstüne 3 köpeğini saldırttı.

Kaçmaya çalışan adamı fark eden çevre sakinleri vatandaşın imdadına yetişerek köpeklerden kurtardı. Olay sonucunda bir kişi hafif yaralanırken o anlar çevredeki vatandaşların cep telefonu kamerası ile görüntülendi. Görüntülerde, adama saldıran köpekleri kovalamaya çalışan çevre sakinlerinin o anları yer aldı.