3 köpeğini bir adamın üzerine saldırttı

Düzenleme: Kaynak: İHA
3 köpeğini bir adamın üzerine saldırttı

İstanbul’da bir kişi tartıştığı adamın üstüne 3 köpeğini saldırttı. Olay cep telefonu kamerasına yansıdı.

İstanbul Esenyurt’ta bir kişi tartıştığı şahsın üstüne 3 köpeğini saldırttı. Saldırıya uğrayan kişi çevredekilerin müdahalesi ile köpeklerden kurtuldu.

Cep telefonu kamerasına yansıyan olayda bir kişi bilinmeyen bir nedenle tartıştığı adamın üstüne 3 köpeğini saldırttı.

Kaçmaya çalışan adamı fark eden çevre sakinleri vatandaşın imdadına yetişerek köpeklerden kurtardı. Olay sonucunda bir kişi hafif yaralanırken o anlar çevredeki vatandaşların cep telefonu kamerası ile görüntülendi. Görüntülerde, adama saldıran köpekleri kovalamaya çalışan çevre sakinlerinin o anları yer aldı.

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