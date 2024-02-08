3. köprüden geçecek tren hattı için Araplardan para istendi

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, Yavuz Sultan Selim Köprüsü üzerinden geçecek demir yolu projesi için Birleşik Arap Emirlikleri (BAE) ile kredi görüşmesi yapıldığını açıkladı.

Uraloğlu, AA muhabirine, Türkiye'den geçecek ve üzerinde yük geçişi sağlayacak koridorların ülke için önemli avantajlar getireceğini söyledi.

Son dönemde gündeme gelen ve yapıldığında İpek Yolu'nun devamı niteliğinde olacak Zengezur Koridoru'nun geçeceği güzergahları ihya edeceğini vurgulayan Uraloğlu, İran'ın da bu koridorun kendi topraklarından geçmesini istediğini bildirdi.

Zengezur Koridoru'nun kıymetli olduğuna dikkati çeken Uraloğlu, "Aklıselim olan bu koridorun kendi topraklarından geçmesini ister." ifadesini kullandı.

"KALKINMA YOLU PROJESİ'NİN TASARIMLARI TAMAMLANDI"

Uraloğlu, Türkiye ile Irak arasında tesis edilmesi düşünülen doğrudan demir yolu bağlantısının Irak'tan ülke sınırına kadar olan kısmının da Kalkınma Yolu Projesi'nin bir parçasını oluşturduğunu dile getirdi.

Türkiye tarafında "Nusaybin-Cizre-Silopi-Ovaköy" Irak tarafında ise "Rabiyya-Fişhabur" olarak öngördükleri hat kapsamında, ülke sınırları içindeki kesimle ilgili yaklaşık 130 kilometrelik projenin hazır olduğunu vurgulayan Uraloğlu, şunları kaydetti:

"Kalkınma Yolu Projesi'nin danışman firması tasarımlarını 2023'ün başı itibarıyla tamamladı. Ayrıca 'Kalkınma Koridoru'nun ülkemizdeki kara yolu geçişinin ise 1912 kilometre olması planlandı. Halihazırda Kapıkule-Şanlıurfa hattında 1592 kilometrelik kısımda mevcut otoyolla bağlantı sağlanacak. Bununla birlikte, Kalkınma Koridoru kapsamında Şanlıurfa ile Ovaköy arasında 320 kilometrelik yeni otoyol yatırımı planlanıyor. Bu otoyol yatırımının da yaklaşık 2 milyar dolar yatırım bedeli bulunuyor."

ARAPLARDAN KREDİ ALINACAK

Yavuz Selim Köprüsü'nden geçecek tren hattı projesinin bittiği bilgisini veren Uraloğlu, "Birleşik Arap Emirlikleri ile kredi noktasında konuşuyoruz. Cumhurbaşkanı'mızın bu ay ülkeye ziyarette bu konuda bir mesafe alabiliriz. Bu yıl içinde ihalesini yapar, başlarız." diye konuştu.

Uraloğlu, Avrupa Yatırım Bankası'nın 23 milyar dolarlık Orta Koridor'a kredi verme konusunda ciddi bir aşama kaydedildiğini de sözlerine ekledi.