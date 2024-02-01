3. Lig ekibi 43 yaşındaki ünlü futbolcuyu transfer etti. Duyanlar 'yok artık' dedi

Yıllarca Süper Lig'de boy gösteren, son olarak Trendyol 1. Lig ekibi Altay'da forma giyen 43 yaşındaki İbrahim Öztürk flaş bir transfere imza attı.

Tecrübeli futbolcu; TFF 3. Lig 1.Grup'ta mücadele veren Kayseri temsilcisi Talasgücü Belediyespor ile sezon sonuna kadar anlaştı.

2023-2024 sezonunun ikinci yarısında Talasgücü Belediyespor forması giyecek olan İbrahim Öztürk, "Yeniden memleketime döndüğüm için mutluyum. Talasgücü Belediyespor'un başarısı için elimden geleni yapacağım" diye konuştu.

İbrahim Öztürk; bu sezonun ilk yarısında Altay'da 18 lig maçında görev yaptı.

İbrahim Öztürk; Karamanspor, Kırıkkale, Adıyaman, Bursaspor Sivasspor ve Altay'da oynadı.