3. Lig ekibi 43 yaşındaki ünlü futbolcuyu transfer etti. Duyanlar 'yok artık' dedi

Beyza Damgacıoğlu
3. Lig ekibi 43 yaşındaki ünlü futbolcuyu transfer etti. Duyanlar 'yok artık' dedi
Altay'dan ayrılan 43 yaşındaki İbrahim Öztürk, 3. Lig ekibi Talasgücü Belediyespor'a imza attı.

Yıllarca Süper Lig'de boy gösteren, son olarak Trendyol 1. Lig ekibi Altay'da forma giyen 43 yaşındaki İbrahim Öztürk flaş bir transfere imza attı.
Tecrübeli futbolcu; TFF 3. Lig 1.Grup'ta mücadele veren Kayseri temsilcisi Talasgücü Belediyespor ile sezon sonuna kadar anlaştı.
2023-2024 sezonunun ikinci yarısında Talasgücü Belediyespor forması giyecek olan İbrahim Öztürk, "Yeniden memleketime döndüğüm için mutluyum. Talasgücü Belediyespor'un başarısı için elimden geleni yapacağım" diye konuştu.
İbrahim Öztürk; bu sezonun ilk yarısında Altay'da 18 lig maçında görev yaptı.
İbrahim Öztürk; Karamanspor, Kırıkkale, Adıyaman, Bursaspor Sivasspor ve Altay'da oynadı.

ibrahim-ozturk-43-yasinda-meml-1706778424-rpzgbr.webp

İlgili Haberler
Volkan Demirel Acun Ilıcalı'nın yıldızını transfer etti. Milli yıldız yeniden Süper Lig'de
Son Haberler
Son dakika... Ankara'da IŞİD operasyonu Gündem
Son dakika... Ankara'da IŞİD operasyonu
Kadın kuaförü çırağına cinsel istismardan tutuklandı Gündem
Kadın kuaförü çırağına cinsel istismardan tutuklandı
DEM Partisi’nin İzmir adayı olacağı iddia edilen Tunç Soyer cephesinden ilk açıklama Gündem
DEM Partisi’nin İzmir adayı olacağı iddia edilen Tunç Soyer cephesinden ilk açıklama
Volkan Demirel Acun Ilıcalı'nın yıldızını transfer etti. Milli yıldız yeniden Süper Lig'de Spor
Volkan Demirel Acun Ilıcalı'nın yıldızını transfer etti. Milli yıldız yeniden Süper Lig'de
Ömrün kısalmasına neden oluyor. Erken ölümlerin sebebi Sağlık
Ömrün kısalmasına neden oluyor. Erken ölümlerin sebebi
Gaziantep'te deprem Gündem
Gaziantep'te deprem
Muammer Elveren kimdir? Muammer Elveren nereli? Keşfet
Muammer Elveren kimdir? Muammer Elveren nereli?