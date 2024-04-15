3. Lig'e düşen Bursaspor'da Ümit Şengül dönemi bitti

TFF. 2. Lig Beyaz Grup'ta 34. hafta maçında evinde 1461 Trabzon'a 2-1 yenilen Bursaspor'un TFF 3. Lig'e düşeceği kesinleşmişti.

Bursaspor'da yeni bir gelişme daha yaşandı.

ÜMİT ŞENGÜL DÖNEMİ BİTTİ

Bursaspor, teknik direktör Ümit Şengül ile yollarını ayırdığını açıkladı.

Yapılan açıklamada, "Teknik direktörümüz Ümit Şengül ile karşılıklı anlaşarak yollarımızı ayırmış bulunmaktayız. Kendisine bundan sonraki spor hayatında başarılar dileriz." ifadeleri kullanıldı.

Yeşil-beyazlılar, yeni göreve Metin Serbest’i getirme kararı aldı.

Serbest’in yardımcılıklarını Nurgut Ak, Tamer Coşkun ve Batu Kağan İleri yapacak.