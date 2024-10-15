3 mahalle rezerv alan ilan edildi

Kaynak: İHA
3 mahalle rezerv alan ilan edildi

6 Şubat 2023 tarihinde Kahramanmaraş merkezli meydana gelen ve 11 ili etkileyen depremin ardından rezerv alan uygulaması başlatıldı.

Tunceli'nin Pülümür ilçesinde 3 mahalle rezerv alan ilan edildi.

6 Şubat 2023 tarihinde Kahramanmaraş merkezli meydana gelen ve 11 ili etkileyen depremin ardından rezerv alan uygulaması başlatıldı. Uygulama kapsamında Tunceli'nin Pülümür ilçesinde Hiver, Beysu ve Komlar Mahallesi de rezerv alan ilan edildi. Bölgede ön incelemelerin tamamlandığı ve önümüzdeki günlerde ilgili kurum yetkililerinin katımıyla vatandaşları bilgilendirme amacıyla toplantı düzenleneceği belirtildi.

Rezerv alan ilan edilen bölge sakinlerinin çoğunluğunun onay vermesiyle rezerv alanda yıkım gerçekleştirilerek yeni konutlar yapılacak.

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