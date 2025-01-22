3 marka köfte diye bakın neler yedirmiş neler. Bakanlık ifşa etti. inanamayacaksınız

Düzenleme: Kaynak: Haber Merkezi
3 marka köfte diye bakın neler yedirmiş neler. Bakanlık ifşa etti. inanamayacaksınız

Tarım ve Orman Bakanlığı tarafından yayımlanan 'Taklit veya Tağşiş Yapılan Gıdalar' listesine 3 köfte üretimi yapan firma eklendi. Firmalardan 2'si köftenin içine sakatat diye bilinen hayvan kalbi, diğeri ise kanatlı hayvan koyduğu ortaya çıktı.

Tarım ve Orman Bakanlığı, "Taklit veya Tağşiş Yapılan Gıdalar" listesinde bazı firmaların ürünlerine yer verdi. Bu liste, tüketici sağlığını korumak ve gıda güvenliğini sağlamak adına büyük önem taşıyor.

Bakanlık, söz konusu firmaların ürünlerinde yapılan denetimler sonucunda, bazı köfte ürünlerinde kanatlı eti ve sakatat (kalp) tespit edildiğini duyurdu. Bu durum, özellikle gıda sektöründe güven kaybına yol açtı.

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Bakanlık, gıda ürünlerindeki taklit ve tağşişlere karşı denetimlerin arttırılacağını belirterek, bu tür durumların tespit edilmesi halinde hukuki işlemlerin başlatılacağını açıkladı. Tüketicilerin bu tür ürünlerden uzak durmaları gerektiği vurgulandı.

Yeni yayımlanan listede, taklit ya da tağşiş içeren köfte ürünleriyle ilgili firmalar da yer aldı. Bu firmaların ürünlerini kullanan tüketicilerin dikkatli olmaları gerektiği belirtildi.

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Listede yer alan firmalar arasında Çiftlik Kasabı - Ferhat Ergüvan, Erçolak Gıda Hayvancılık Sanayi ve Ticaret Ltd. Şti. (Mezitli Et-Balık) ve Sahil Kasabı - Metin Tavşan bulunuyor.

İşte o liste:

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Bu firmaların ürünlerinde yapılan denetimler sonucunda, özellikle köfte ürünlerinde çeşitli uygunsuzluklar tespit edildi. Bakanlık, bu firmaların ürünlerinin piyasadan çekileceğini ve yasal sürecin başlatılacağını duyurdu.

Bakanlık, halk sağlığını korumak ve gıda güvenliğini sağlamak amacıyla bu tür önlemleri artırarak, tüketicilerin güvenli gıdaya ulaşmasını sağlamayı hedefliyor.

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