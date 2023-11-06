3 milyon bebek ve çocuğa, çocuk felci aşısı yapılacak

Kamerun'da çocuk felcine (polio) aşı kampanyası başlatıldı. Kampanyanın detayları, Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ) tarafından kurulan Genişletilmiş Aşılama Programı'ndan (EPI) yetkilileri tarafından duyuruldu.

Yetkilerin yaptığı açıklamaya göre, halka açık yerlerde ve mahalle mahalle gezilerek 0-5 yaş aralığındaki yaklaşık 3 milyon bebek ve çocuğa aşı yapılacak.

12 ÜLKEDE TESPİT EDİLDİ

Afrika'da Burundi, Nijerya, Gambiya, Uganda, Benin, Burkina Faso, Kamerun, Etiyopya, Mali, Nijer, Çad ve Sudan’da da çocuk felci tespit edilmişti.

Besin, su ve temas yoluyla bulaşan çocuk felci virüsüne karşı önlem alınmadığı takdirde solunum yolu problemlerine, çocukların ömür boyu felç kalmasına ve ölüme sebep olabiliyor.