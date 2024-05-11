3 milyonluk ev kredisinin geri ödemesi 21 milyonu aştı. Ülkeyi kim bu hale getirdi

Vatandaşın bu faizlerle ev alması artık hayal bile değil...Artan kredi miktarları öyle bir duruma geldi. 3 Milyonluk bir ev kredisinin 10 yıllık geri ödemesi anaparanın kat kat üstüne çıktı. 3 Milyon liralık kredinin geri ödemesi üç katından başlayıp, 7 katına kadar çıkıyor. Geri ödeme rakamlarını duyanlar kaçaçak delilk açacak cinsten..3 milyon liralık 10 yıllık faize 21 milyon 250 bin lira isteyen banka hem de kamu bankası...

Herşey ortada...Anapara 3 milyon lira...Ödenecek faiz 18 bin 226 bin 94 liracık...Masraf 24 bin 560 lira. Faiz oranı yüzde 5,89...Aylık taksit 176 bin 884 bin 12 liracık...Öde öde bitmez ama İnsanın ömrü biter...

Nasıl olur da devletin bankası özel bankalardan geri ödeme ister. Diğer bankalara bakıldığında 3 Milyon liraya 3 katı kadar geri ödeme çıkarıyor. İşte O bankalardaki 3 milyon liralık konut kredisinin geri ödemesi