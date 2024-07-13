3 parça tarihi eseri satmaya çalışıyordu

Kaynak: İHA
3 parça tarihi eseri satmaya çalışıyordu

Denizli’nin Çivril ilçesinde polis ekiplerinin düzenlediği operasyonda, 3 adet tarihi eseri satmaya çalışan iki şüpheli yakalandı.

İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ile Çivril İlçe Emniyet Müdürlüğü ekiplerinin yürüttüğü çalışmalarda, şüpheli görülen bir araç durduruldu.

Araçta yapılan aramada, 2863 sayılı Kültür ve Tabiat Varlıkları Koruma Kanunu kapsamında olduğu değerlendirilen 2 adet metal kadın heykeli ve 1 adet çift başlı hayvan figürlü mermer heykel ele geçirildi. Araç içindeki 2 şüpheli, tarihi eser kaçakçılığı suçundan gözaltına alındı.

Yakalanan şüpheliler hakkında adli işlem başlatıldı. Olayla ilgili soruşturmanın devam ettiği bildirildi.

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