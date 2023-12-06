3 PKK'lı terörist etkisiz hale getirildi

Pençe-Kilit Operasyonu bölgesinde tespit edilen 3 PKK'lı terörist, Türk Silahlı Kuvvetleri tarafından etkisiz hâle getirildi.

Murat Şahin KAYNAK: Haber Merkezi
3 PKK'lı terörist etkisiz hale getirildi

Milli Savunma Bakanlığı, Pençe-Kilit Operasyonu bölgesinde tespit edilen 3 PKK'lı teröristin etkisiz hâle getirildiğini bildirdi.

Bakanlığın sosyal medya hesabından yapılan paylaşımda, "Mehmetçik, teröristleri inlerinde etkisiz hâle getirmeye devam ediyor. Kararlılıkla sürdürdüğümüz operasyonlarımız neticesinde Pençe-Kilit Operasyonu bölgesinde tespit edilen 3 PKK'lı terörist, Türk Silahlı Kuvvetlerimiz tarafından etkisiz hâle getirildi. Terörü kaynağında kurutmakta azimliyiz, kararlıyız." ifadeleri kullanıldı.

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