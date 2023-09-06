3 PKK'lı terörist hudut karakoluna teslim oldu

Milli Savunma Bakanlığı, Irak'ın kuzeyindeki barınma alanlarından kaçan PKK'lı 3 teröristin teslim olduğunu bildirdi.

KAYNAK: AA
3 PKK'lı terörist hudut karakoluna teslim oldu

Bakanlıktan yapılan açıklamada, Mehmetçiğin kararlı operasyonları neticesinde Irak'ın kuzeyindeki barınma alanlarından kaçan 3 PKK'lı teröristin, Habur'daki Hudut Karakolu'na teslim olduğu belirtildi.

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