3 tekerlekli bisiklet otomobille çarpıştı: 1 yaralı

Kaynak: İHA
3 tekerlekli bisiklet otomobille çarpıştı: 1 yaralı
Konya’nın Kulu ilçesinde üç tekerlekli elektrikli bisiklet ile otomobilin çarpıştı. Kazada 1 kişi yaralandı.

Konya-Ankara Karayolu Kemaliye Mahallesi’nde bugün yaşanan talihsiz bir trafik kazasında, üç tekerlekli elektrikli bisiklet sürücüsü A.E., bir otomobille çarpışmanın şiddetiyle asfalta düşerek yaralandı. Kaza, E.T. idaresindeki otomobilin, Konya istikametinden gelirken bisiklete çarpması sonucu gerçekleşti.

Olayın ardından bölgeye hızla intikal eden sağlık ve polis ekipleri, yaralı sürücüyü ilk müdahale için Kulu Bölge Devlet Hastanesine sevk etti. Hastanede tedavi altına alınan A.E.'nin sağlık durumu hakkında henüz resmi bir açıklama yapılmadı.

Polis ekipleri, kaza ile ilgili geniş çaplı bir soruşturma başlatarak, olayın nedenlerini ve sorumlularını belirlemek için çalışmalara devam ediyor. Görgü tanıklarının ifadelerine başvurulurken, kaza yerindeki incelemeler de sürdürülüyor.

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