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24 saatte bulaşabiliyor; 3 yaşındaki Aras Strep A'dan hayatını kaybetti

Dünyada paniğe neden olan Strep A bakterisi Türkiye'de can aldı. 3 yaşındaki Aras, Strep A bakterisi yüzünden hayata doyamadan veda etti.

Haber Giriş: 25 Ocak 2023 Çarşamba - 13:12
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3 yaşındaki Aras Strep A'dan hayatını kaybetti

24 saatte bulaşabiliyor; 3 yaşındaki Aras Strep A'dan hayatını kaybetti
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3 yaşındaki Aras S. doğum gününde, iki hafta önce Strep A bakterisinin neden olduğu enfeksiyon nedeniyle yaşamını yitirdi. Babası Oğuz Buğrahan S. Bir açıklama yaparak şunları söyledi:

''Soğuk algınlığı, grip tarzında hastalıkları oldu. Aras'ı sürekli takip eden doktoruna götürdük. Yaklaşık 10 gündür de evde dinleniyordu. Hastalığı geçiyordu. Bu periyot bir-iki aydır devam etti. Sadece daha öncekinden farklı olarak vücudunda kaşınmalar olduğunu söylüyordu''

NTV'den Melike Şahin'in haberine göre annesi, oğlunun ölümünü bir sözlük platformunda, anne-babalara uyarı olması için paylaştı, hüzünlü ölüm haberi o paylaşımla gündeme geldi.

BABA OĞUZHAN S. : 'BURNUNDA MORARMA BAŞLADI'

Aras’ın fenalaştıktan bir gün sonra yaşama veda ettiğini belirterek, ''Burun tarafının morarmaya başladığını gördük. Burnunda pütür pütür olan şeyler morarmaya başlamış. Hemen aklımıza menenjit geldi. Arası o şüpheyle Etlik Şehir Hastanesi'nde götürdük. Hastaneye gitmem 15 dakika sürdü. Kırk dakikalık bir zaman içinde bu morartı Aras'ın bütün vücuda yayıldı. Ondan sonra doktorlar genel bir bilgilendirmeyi yaptı, Arası yoğun bakıma alacaklarına dair. Antibiyotik tedavisine başladık hemen damardan dediler'' diye konuştu.

Baba Oğuzhan S, doktorların kendisine evladının Strep A hastalığı nedeniyle vefat ettiğini açıkladığını belirtti ve şöyle konuştu:

“Aras'ın kısa sürede böbrekleri çalışmaz hale geldi, kalbi durarak hayatını kaybetti. Hiçbir sağlık sorunu olmayan bir çocuğu bile 3-4 saat içinde götürebildiyse eğer kimsenin başına böyle bir şey gelmesin. Çünkü evladını kaybetmek çok zor bir durum. Doktorlardan da allah razı olsun. Gerekli müdahaleleri yaptılar. Biz ilk defa biz kendi çocuğumuzla beraber duyduk. Bir çocuk bile kurtulsa bizim için çok önemli. Herkes çocuklarını birebir takip etsin''

Strep A solunum yolunda, boğazda ve deride enfeksiyonlara yol açabilen bir bakteri türü. Hafif bademcik enfeksiyonlarına yol açtığı gibi özellikle deriden bulaşan türü ölümcül olabiliyor. Avrupa'da onlarca çocuk strep A nedeniyle hayatını kaybetti.

İngiltere'de Strep A olarak bilinen hastlığa bağlı olarak geçen yıl 122 kişinin yaşamını yitirdiği açıklanmıştı. Strep A, Türkiye'de 3 ilde görüldü. Çocuk Enfeksiyon Hastalıkları ve Bağışıklama Derneği Başkanı Prof. Dr. Ergin Çiftçi, “Çaresiz olduğumuz bir hastalık değil. Antibiyotik verildikten sonraki 24 saat içinde bulaşıcılığı bitiyor” diye açıklama yapmıştı.

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