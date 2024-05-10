3 yaşındaki bebek sulama havuzuna düştü

Kaynak: DHA
3 yaşındaki bebek sulama havuzuna düştü
Siirt’te sulama havuzuna düşerek boğulma tehlikesi geçiren Nesrin T. (3), ailesi tarafından kurtarıldı. Hastaneye kaldırılan ve hayati tehlikesi bulunduğu öğrenilen Nesrin T., Elazığ’a sevk edildi.

Dün gece saatlerinde merkeze bağlı Sarıtepe köyü Kayacık mezrasında meydana gelen olayda, sokakta oynamak için dışarı çıkan Nesrin T., evlerinin 50 metre mesafedeki bahçe sulama havuzuna düştü.

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Ailesinin durumu fark ederek 3 yaşındaki Nesrin’in yanına koştu. sudan çıkarılan Nesrin T., çağırılan sağlık ekipleri tarafından Siirt Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne kaldırıldı. Durumunun ağır olduğu bildirilen Nesrin T., buradaki tedavi sonrası Elazığ Fethi Sekin Şehir Hastanesi’ne sevk edildi. Ekipler olayla ilgili çalışma başlattı.

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