3 yaşındaki Berfin kusma ve bulantı şikayetiyle gitti: Midesinden çıkanlara doktorlar bile inanamadı!

Çam ve Sakura Şehir Hastanesi Çocuk Cerrahi Kliniği'nden Opr. Dr. Mehmet Çakmak, minik Berfin'in vakasının şimdiye dek karşılaştıkları vakalar içinde rekor sayıda mıknatıs boncukla en şoke edici vaka olduğunu belirtti. Renkli mıknatısların küçük çocuklar için ölüm tuzağı olduğunu da vurgulayan Çakmak, "Her ay bu vakalarla karşılaşıyoruz, bu sözde oyuncakların satışı acilen yasaklanmalı" dedi.

BULANTI VE KUSMA ŞİKAYETİYLE BAŞVURDU

Mahmut ve İsmigül Nesim'in üçüncü çocuğu Berfin, mide bulantısı ve kusma şikayetiyle geçtiğimiz kış hastaneye götürüldü. Mevsimsel salgına bağlı olduğu düşünülerek ilaç tedavisiyle iyileşen küçük kızın ailesi, geçtiğimiz ay şikayetlerin tekrarlaması üzerine bu kez Çam ve Sakura Şehir Hastanesi Acil Servise başvurdu.

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RÖNTGENDE ORTAYA ÇIKTI

Çekilen röntgende, mide ve bağırsaklarında boncuk benzeri yabancı cisimler tespit edildi. Aile kızlarının kolye ya da bileklik yuttuğunu düşünürken, doktorlar manyetik boncuklardan şüphelendi. Önce takip edilmek üzere yatışı yapılan çocuğun, yabancı cisimleri dışkı yoluyla atması beklendi. Ancak cisimlerin sabit kaldığı anlaşılınca manyetizma tespit edebilen bir program yardımıyla durumun ciddiyeti anlaşıldı.

ACİLEN AMELİYATA ALINDI

Yuttuğu cisimlerin mıknatıslı boncuk olduğu anlaşılan Berfin, acilen ameliyata alındı ve Çocuk Cerrahi ve Gastroenteroloji ekiplerinin birlikte girdiği 5 saat süren ameliyatla sindirim sisteminden 66 adet manyetik boncuk çıkarıldı. Endoskopi sırasında midede 3, bağırsaklarda 2 delinme ve yapışıklık da tespit edildi.

Edinilen bilgiye göre yaklaşık 7 aydır vücutta bulunduğu düşünülen boncuklar, organları birbirine yapıştırmış ve ciddi hasara yol açtı.Boncuklar çıkarıldı, delinmeler laparoskopik yöntemle onarıldı. Baba Mahmut Nesim, oyuncak olarak satılan boncukların yasaklanması gerektiğini belirtirken, "Bu bir oyuncak değil, ölüm tuzağıymış" diye konuştu.

'ÇOKLU MIKNATIS YUTMA ACİL BİR DURUM'

Minik Berfin'in ameliyatını gerçekleştiren ekipte yer alan Çocuk Cerrahi Uzmanı Opr. Dr. Mehmet Çakmak, "3 yaşında bir kız çocuğu. Acile mide bulantısı kusma şikayetiyle başvurdu. Röntgende, karında çok sayıda boncuğa benzer yabancı cisme rastlandı. Aile daha çok boncuk, bileklik tarzı plastik birşey yuttuğunu düşünüyordu. Görüntüye baktığımızda, son zamanlarda çok sık rastladığımız magnet boncuk yutma vakalarına benziyordu.

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O yüzden yatış verdik takip amaçlı; fakat yüzde 100 emin olamadık. Plastik ya da taş gibi boncuklar yutulduğu zaman öncelikle takip ediyoruz; ameliyat düşünmüyoruz. Çünkü gaita ile (dışkı) atma olasılıkları oldukça yüksek. Fakat çoklu mıknatıs yutma, acil bir vakadır. Çünkü midede, bağırsaklarda yapışıklıklara ve delinmelere sebep olabilecek potansiyele sahiptir. Bir program vasıtasıyla bunun manyetik bir cisim olduğunu fark ettik ve hastayı ameliyata aldık" dedi.

'MİDE VE BAĞIRSAKLARINDA AYLARCA YAPIŞIP KALMIŞ'

Ameliyata Gastroentrologlarla beraber girdiklerini anlatan Çakmak, mideden 34 adet manyetik boncuk çıkarıldığını kaydederek sözlerini şöyle sürdürdü: "Endoskopi esnasında midede üç yerde delinme olduğunu gördük. Sonra cerrahi kısma geçtik. Midede, ince bağırsakla birleşmiş halde fistül dediğimiz, yapışıklığa delinmeye bağlı, üç yer tespit ettik. Aynı şekilde ince bağırsakla kalın bağırsağın başlangıç kısmında da iki yerde delinme meydana gelmişti ve bağırsaklar birbirine yapışmıştı. Bunlar çok uzun süreli yapışıklıklardı, yaklaşık 6-7 aydır o manyetik boncuklar midede ve bağırsaklarda birbirine yapışmış halde duruyordu. Toplam 66 tane manyetik boncuk çıkardık. Hastamızın delinmiş organlarını laparoskopik olarak onardık"

'ORGANLARI BİRBİRİNE YAPIŞTIRIYOR ÖLÜMCÜL OLABİLİYOR'

Manyetik boncukların yutulduğunda çok fazla belirti vermeden sinsice organlara yapıştığını kaydeden Dr. Çakmak, "Genellikle başka şikayetlerle hastaneye başvurdukları zaman, çekilen röntgende tespit edilip cerrahiye danışılıyor. Birincisi mide çıkışındaki mide kapakçığı, ikincisi de ince bağırsağın kalın bağırsakla birleştiği ileoçekal valf dediğimiz kapakçık. Çünkü burada manyetik boncuklar birbirinden ayrılıyor.Bizim için en kritik nokta orası.Bir kısmı midede, bir kısmı ince bağırsağa geçtiği an, kısa süre içerisinde o mıknatıslar tekrar birbirlerini çekiyor ve mideyle bağırsağı birbirine yapıştırıyor. İnce bağırsakla kalın bağırsağın birleşim bölgesinde o kapakçıktan geçerken yine bir kısmı kalın bağırsağa geçiyor bir kısmı ince bağırsakta kalıyor. Bu da ince bağırsakla karın bağırsağın birbirine yapışmasına sebep oluyor. Mesela mideden oniki parmak bağırsağına geçmesi gereken gıdalar, direkt kalın bağırsağa geçiyor. Mide veya bağırsak içeriği karın içerisine yayılıp hastanın ölümüne bile sebep olabiliyor. Oldukça riskli bir durum" diye konuştu.

'SATIŞI YASAKLANSIN İÇ ORGANLAR DELİNİYOR'

Son zamanlarda manyetik boncuklara ilişkin başvuruların oldukça arttığına da dikkat çeken Dr. Çakmak, şu uyarılarda bulunarak sözlerini noktaladı: "Sadece bizim hastanemizde neredeyse ayda 3-4, bazen 5 vakada yabancı cisim yutma ya da mıknatıs yutmaya rastlar olduk. Bu hastalar çok ciddi ameliyatlar geçiriyor. Aynı anda birkaç organın onarılması oldukça risk teşkil etmektedir. Çünkü onarılan bölgelerde herhangi bir kaçak olursa, hastanın hayatını tehdit ediyor. Hasta ne kadar çok sayıda boncuk yutmuşsa risk daha da artıyor. Şu ana kadar kendi tecrübelerim içinde en fazla sayıdaki magnet boncuk yutma vakası buydu. 66 tane boncuk çıkardık. Biz çocuk cerrahları olarak magnet boncukların oyuncakların satışının yasaklanmasını istiyoruz. Çünkü hastalar çok ciddi ameliyatlar geçiriyor, hayati tehlike sözkonusu. İç organlar deliniyor."

'OYUNCAK DEĞİL ÖLÜM TUZAĞI'

Berfin'in babası Mahmut Nesim ise ilk olarak geçen kış kusma şikayetiyle hastaneye gittiklerini ancak mevsimsel salgın olduğu düşünülerek tedavi gördükten sonra şikayetlerin sonlanması üzerine Berfin'in normal hayatına devam ettiğini söyledi. Nesim, "10 gün önce yine kusma şikayetleri başladı. Buraya getirdik, röntgen çektiler. Gördüğümüzde şoke olduk. Kolye, bileklik gibi boncuklar vardı. Biz önce ablasının kolyesini, bilekliğini yuttu sandık. İlaç verilerek dışkıyla atılacağı yönünde takip kararı verildi önce. Ancak takipler sırasında cisimlerin yerinden hareket etmediği tespit edilince, bir program vasıtasıyla bunların manyetik mıknatıs olduğu tespit edildi. Gerçekten de abisinden kalan oyuncak mıknatıslar vardı, saklamıştık. Hangi ara bulup onları yutmuş, haberimiz yok. Çok ciddi şikayetleri de olmadı hiç. Ardından acilen ameliyata alındı. Mide ve bağırsaklarından 10 yerinden ameliyat edilmiş durumda. İnanamadık, şok geçirdik. Bunlar oyuncak olarak satılıyor. Sonuçta biz aileler de oyuncak olarak düşündüğümüz için, çocuklarımıza alabiliyoruz. Abisi de bir komşuda görmüş, istemişti ona almıştık. Yaptığımız araştırmalara göre, çok sayıda böyle vakalar var. Hayatını kaybeden çocuklar olmuş. Çok şükür bizim çocuğumuz kurtuldu. Bu oyuncak olamaz, oyuncak olarak satışının yasaklanması lazım. Bu oyuncak olamaz, bu bir ölüm tuzağı" dedi.

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