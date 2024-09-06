Kayseri’de doktorları hayrete düşüren olay! Çocuğun midesinden 4 kaşık ve 1 çivi çıktı

Kayseri’de bir aile, 15 yaşındaki çocuğunun mide şikayeti nedeniyle hastaneye başvurdu. Kayseri Şehir Hastanesi’nde yapılan ilk incelemede çocuğun midesinde 4 metal tatlı kaşığı ve 1 çivi tespit edildi.

Acil ameliyat kararı alan Kayseri Şehir Hastanesi Çocuk Cerrahisi ve Ürolojisi Anabilim Dalı Başkanı Doç. Dr. Mustafa Erman Dörterler ve ekibi, yaklaşık 2 saat süren zorlu bir operasyonla çocuğun midesindeki 4 metal tatlı kaşığı ve bir çiviyi başarıyla çıkardı.

Operasyon sonrası hızla iyileşen çocuk, tedavisinin ardından taburcu edildi. Doktorlar, operasyonun başarıyla sonuçlandığını ve çocuğun sağlık durumunun iyi olduğunu bildirdi.

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Çocuğun bu yabancı cisimleri nasıl yuttuğu konusunda herhangi bir açıklama yapılmadı.

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