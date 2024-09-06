Kayseri’de doktorları hayrete düşüren olay! Çocuğun midesinden 4 kaşık ve 1 çivi çıktı

Düzenleme: Kaynak: DHA
Kayseri’de doktorları hayrete düşüren olay! Çocuğun midesinden 4 kaşık ve 1 çivi çıktı

Kayseri'de mide şikayetiyle hastaneye gelen 15 yaşındaki çocuğun midesinden çıkanlar doktorları hayrete düşürdü. Hemen ameliyata alınan çocuğun midesinden 2 saat süren operasyonla 4 metal tatlı kaşığı ve 1 çivi çıktı.

Kayseri’de bir aile, 15 yaşındaki çocuğunun mide şikayeti nedeniyle hastaneye başvurdu. Kayseri Şehir Hastanesi’nde yapılan ilk incelemede çocuğun midesinde 4 metal tatlı kaşığı ve 1 çivi tespit edildi.

Acil ameliyat kararı alan Kayseri Şehir Hastanesi Çocuk Cerrahisi ve Ürolojisi Anabilim Dalı Başkanı Doç. Dr. Mustafa Erman Dörterler ve ekibi, yaklaşık 2 saat süren zorlu bir operasyonla çocuğun midesindeki 4 metal tatlı kaşığı ve bir çiviyi başarıyla çıkardı.

ocugun-midesinden-4-kasik-ve-1-civi-cikti-yenicag-1.jpg

Operasyon sonrası hızla iyileşen çocuk, tedavisinin ardından taburcu edildi. Doktorlar, operasyonun başarıyla sonuçlandığını ve çocuğun sağlık durumunun iyi olduğunu bildirdi.

Karın ağrısıyla gitti karnından 30 cm yılan balığı çıktı. Vücuduna girdiği yer doktorları şaşkına çevirdiKarın ağrısıyla gitti karnından 30 cm yılan balığı çıktı. Vücuduna girdiği yer doktorları şaşkına çevirdi

ocugun-midesinden-4-kasik-ve-1-civi-cikti-yenicag-2.jpg

Çocuğun bu yabancı cisimleri nasıl yuttuğu konusunda herhangi bir açıklama yapılmadı.

Gaz sancısı şikayetiyle gitti gerçek bambaşka çıktıGaz sancısı şikayetiyle gitti gerçek bambaşka çıktı

Son Haberler
Cihat Yaycı uyardı
Cihat Yaycı uyardı
Elazığ’da sel baskını! 10 köy yolu ulaşıma kapandı
Elazığ’da sel baskını! 10 köy yolu ulaşıma kapandı
Fasulyeyi ıslatırken içine 1 tane doğrayın, ne dağılıyor ne de gaz yapıyor
Fasulyeyi ıslatırken içine 1 tane doğrayın, ne dağılıyor ne de gaz yapıyor
Metin Lokumcu davasında polisler hakkında karar verildi
Metin Lokumcu davasında polisler hakkında karar verildi
Milli Takım 89'da yıkıldı. 1 puana razı oldu
Milli Takım 89'da yıkıldı. 1 puana razı oldu