3 yaşındaki çocuğun hayatını 2,5 yıl zehir ettiler. Yanlış teşhis skandalı. Bu kadar olmaz

ROMATİZMA HASTASI OLDUĞU ORTAYA ÇIKTI

İki buçuk yıl süren ve iyileşme göstermeyen tedavinin ardından, Hatice-Süleyman Koç çifti Adana'daki bir özel hastaneye başvurdu. Burada yapılan geniş çaplı tetkikler sonucunda, küçük Buğra'nın sistemik jia olarak bilinen ateşli-iltihaplı romatizma hastası olduğu ve tedavisinin iki haftada bir yapılması gereken aşı olduğu tespit edildi.

Anne Hatice Koç, yaşadıkları zor günleri anlatırken, gereksiz yere kemoterapi tedavisi aldıklarını ve ilik naklinin eşiğinden döndüklerini belirtti ve sorumlu doktorlardan şikayetçi olduklarını ifade etti.