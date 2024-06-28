3 yaşındaki çocuğun hayatını 2,5 yıl zehir ettiler. Yanlış teşhis skandalı. Bu kadar olmaz

3 yaşındaki çocuğun hayatını 2,5 yıl zehir ettiler. Yanlış teşhis skandalı. Bu kadar olmaz
Düzenleme: Kaynak: İHA

Gaziantep'te yaşayan altı yaşındaki Buğra Koç, yanlış bir teşhis sonucu yaklaşık iki buçuk yıl boyunca gereksiz yere kemoterapi tedavisi gördü. Tedavi sürecinde saçlarını kaybeden ve aşırı kilo alan küçük çocuğun, başka bir hastanede yapılan detaylı tetkikler sonucu aslında ateşli-iltihaplı romatizma hastası olduğu anlaşıldı. Bu durum üzerine aile, doktordan şikayetçi oldu.

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3 yaşındaki çocuğun hayatını 2,5 yıl zehir ettiler. Yanlış teşhis skandalı. Bu kadar olmaz 1

Gaziantep'te ikamet eden altı yaşındaki Buğra Koç, üç yaşındayken yanlışlıkla hemofagositik lenfohistiyositoz (HLH) teşhisi konuldu ve gereksiz yere iki buçuk yıl kemoterapi tedavisi aldı.

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3 yaşındaki çocuğun hayatını 2,5 yıl zehir ettiler. Yanlış teşhis skandalı. Bu kadar olmaz 2

Tedavi boyunca iyileşme göstermeyen çocuğun, başka bir hastanede yapılan kapsamlı tetkikler sonucunda sistemik jia olarak bilinen ateşli-iltihaplı romatizma hastalığına sahip olduğu belirlendi.

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3 yaşındaki çocuğun hayatını 2,5 yıl zehir ettiler. Yanlış teşhis skandalı. Bu kadar olmaz 3

Anne Hatice Koç, yaşadıkları zorlu süreçte kemoterapi tedavisi aldıklarını ve neredeyse ilik nakli yapılacak noktaya geldiklerini ifade ederek, sorumlu doktorlardan şikayetçi olduklarını dile getirdi.

Gaziantep ve Adana'da yaşanan sağlık skandalı, "Bu kadar olmaz" tepkilerine neden oldu.

Hatice-Süleyman Koç çiftinin oğlu Buğra Koç, 2021 yılında üç yaşındayken aniden rahatsızlandı.

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3 yaşındaki çocuğun hayatını 2,5 yıl zehir ettiler. Yanlış teşhis skandalı. Bu kadar olmaz 4

Dirençli yüksek ateş şikayetiyle hastaneye kaldırılan çocuğa yapılan tüm tetkikler net bir sonuç vermedi.

Gaziantep ve Adana'daki iki farklı devlet hastanesine başvuran aileye, Adana'daki hastanede HLH teşhisi konularak acil kemoterapi tedavisine başlanması gerektiği bildirildi.

Doktorların teşhisi sonrası, o zaman üç yaşında olan Buğra'ya kemoterapi ve kortizon tedavisi uygulanmaya başlandı. Tedavi sürecinde çocuğun saçları döküldü ve aşırı kilo aldı.

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3 yaşındaki çocuğun hayatını 2,5 yıl zehir ettiler. Yanlış teşhis skandalı. Bu kadar olmaz 5

ROMATİZMA HASTASI OLDUĞU ORTAYA ÇIKTI

İki buçuk yıl süren ve iyileşme göstermeyen tedavinin ardından, Hatice-Süleyman Koç çifti Adana'daki bir özel hastaneye başvurdu. Burada yapılan geniş çaplı tetkikler sonucunda, küçük Buğra'nın sistemik jia olarak bilinen ateşli-iltihaplı romatizma hastası olduğu ve tedavisinin iki haftada bir yapılması gereken aşı olduğu tespit edildi.

Anne Hatice Koç, yaşadıkları zor günleri anlatırken, gereksiz yere kemoterapi tedavisi aldıklarını ve ilik naklinin eşiğinden döndüklerini belirtti ve sorumlu doktorlardan şikayetçi olduklarını ifade etti.

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3 yaşındaki çocuğun hayatını 2,5 yıl zehir ettiler. Yanlış teşhis skandalı. Bu kadar olmaz 6

"ÇOCUK ŞİŞMEYE BAŞLADI"

Anne Hatice Koç, 2021 yılında yüksek ateş nedeniyle Gaziantep'teki tüm özel hastanelerde tedavi gördüklerini, ancak çocuğun enfeksiyonunun düşürülemediğini ve Adana'daki bir devlet hastanesine sevk edildiklerini anlattı.

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3 yaşındaki çocuğun hayatını 2,5 yıl zehir ettiler. Yanlış teşhis skandalı. Bu kadar olmaz 7

Belinden sıvı alınan Buğra'ya kortizon tedavisi uygulandıktan sonra durumunun iyiye gittiğini, ancak iki ay sonra çocuğun şişmeye başladığını ve doktorların "çocuğunuzda hiçbir şey yok" dediğini söyledi.

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3 yaşındaki çocuğun hayatını 2,5 yıl zehir ettiler. Yanlış teşhis skandalı. Bu kadar olmaz 8

On gün sonra çocukta tekrar aynı şikayetlerin başlaması üzerine Adana'ya başvurduklarında, çocuğa acilen kemoterapiye başlanması gerektiği ve hemofagositik sendrom teşhisi konulduğunu belirtti.

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3 yaşındaki çocuğun hayatını 2,5 yıl zehir ettiler. Yanlış teşhis skandalı. Bu kadar olmaz 9

Anne Koç, "Keşke kanser olsaydı da bu hastalık olmasaydı" şeklindeki doktor sözleriyle şok yaşadıklarını ifade etti.

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3 yaşındaki çocuğun hayatını 2,5 yıl zehir ettiler. Yanlış teşhis skandalı. Bu kadar olmaz 10

"YOK YERE İLİK NAKLİ YAPILACAKTI"

Tedavinin ilik nakli olduğunu ve uygun donör bulunamadığı için naklin gerçekleşmediğini belirten anne, tedavi sürecinin sonunda iyileşme olmadığını ve çok zor günler geçirdiklerini dile getirdi.

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