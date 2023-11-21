3 yaşındaki çocuk 2 yaşındaki kardeşini öldürdü. Polisler hemen çağrı yaptı

ABD’de 3 yaşındaki çocuk annesinin çantasında silahı alarak 2 yaşındaki kardeşini öldürdü.

KAYNAK: Haber Merkezi
3 yaşındaki çocuk 2 yaşındaki kardeşini öldürdü. Polisler hemen çağrı yaptı

Yabancı kaynaklardan derlenen bilgilere göre, ABD'nin Indiana eyaletinde korkunç bir olay yaşandı. 3 yaşındaki bir çocuk 2 yaşındaki kardeşini kazayla öldürdü.

Olay geçen cuma meydana geldi. Anne polisi arayarak oğlunun küçük kardeşini vurduğunu söyledi. Anne yaralı çocuğunu hastaneye yetiştirse de iki yaşındaki bebek hayatını kaybetti.

Adli tıp olayın kaza olduğunu belirledi. Savcılık ise araştırmaların devam ettiğini açıkladı. Çocukların annesine herhangi bir suçlama yöneltilmedi.

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POLİSLER ÇAĞRI YAPTI

Polisler, eyaletteki vatandaşlara güvenli bir silah kutusu veya silah kilidi alması için çağrı yaptı.

Belediye başkanı ve polis şefi kameralar karşısına geçerek yaşanan olayın her türlü ateşli silahın çocukların ulaşamayacağı, emniyetli bir şekilde saklanması gerektiğinin hatırlatıcısı olduğunu belirtti.

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