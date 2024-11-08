3 yaşındaki çocuk babasının öldürülüşünü izledi. Minicik bedenini babasına siper etti

Düzenleme: Kaynak: İHA
3 yaşındaki çocuk babasının öldürülüşünü izledi. Minicik bedenini babasına siper etti

Ankara’da 3 yaşındaki erkek çocuğu silahlı saldırıya uğrayan babasının öldürülüşünü izledi. Kurşunlara hedef olan babası yere düşerken, 3 yaşındaki çocuk onu korumak için minicik bedenini siper etmesi yürekleri parçaladı.

Çankaya’nın Dikmen semtinde spor salonu işleten Fatih Oral’dan haraç isteyen Fatih S., amacına ulaşamadı. Fatih S., Oral’ı tehdit edip dükkanını kurşunladı. Son olarak 12 Haziran günü iki tabancayla spor salonuna gelen ve tanınmamak için başındaki motosiklet kaskıyla dükkana giren Fatih S., 3 yaşındaki oğlunun gözleri önünde Oral’a ateş etti.

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Saldırıda ağır yaralanan Oral yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamazken, saldırının ardından kaçan Fatih S. kısa sürede yakalanarak gözaltına alındı. Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen zanlı, çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.

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Fatih S.'nin mahkemede verdiği ifadede salona konuşmak için geldiğini, kendisine yapılan saldırıya karşılık vermek için ateş ettiğini söylediği öğrenildi.

Avukat Sait Bingöl, saldırganın söylediklerinin doğruyu yansıtmadığını belirtti. Bingöl "Fatih Oral’ı katleden şahıs, son mahkemede verdiği ifadede konuşmak için olay yerine gittiğini ve kendisine yönelik gerçekleştirilen saldırıya cevap vermek amacıyla ateş ettiğini söylemiştir. Ancak özellikle dosyaya sunulan görüntülerden anlaşılacağı üzere saldırgan herhangi bir şekilde görüşmek için olay yerine gitmediği gibi, öldürdüğü kişiyle de arasında herhangi alacak verecek durumu söz konusu değildir." dedi.

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Bingöl "Anlatılanların doğru olmadığı, dosyaya yansıdığı haliyle saldırganın öldürmek amacıyla olay yerine gittiği ortadadır. Öldürülen kişi, yanında 3 yaşında çocuğu olduğu halde saldırıya uğramıştır. Sanığın yaptığının hiçbir şekilde tasvip edilecek bir tarafı yoktur. Bunu mahkemede belirttik. Dosyalardaki görüntülerle birlikte bunun vahşi bir cinayet olduğu, öldürme şeklinin de göz önüne alındığında sanığın hiçbir şekilde tereddüt etmeden ateş ettiği, ateş sayısı da dikkate alındığında bunun hiçbir şekilde affedilemeyeceği ortadadır. Sanığın ağır tahrik hükümlerinden yaralanmak için bu şekilde ifade verdiği ortadadır. Biz bu nedenle davanın takipçisiyiz. Saldırganın en ağır cezayı alması için hukuk mücadelemize devam edeceğiz.” diye konuştu.

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